Nicușor Dan despre pensiile speciale: Jurnaliștilor străini nu le venea să creadă, m-au pus să repet. Constituția nu trebuie modificată

2 minute de citit Publicat la 21:43 16 Noi 2025 Modificat la 21:43 16 Noi 2025

Președintele Nicușor Dan spune că jurnaliștilor străini nu le-a venit să creadă, atunci când le-a spus ce pensii au magistrații în România. Sursă colaj foto: Hepta / Getty Images

Președintele Nicușor Dan a spus, duminică, la RTV, că nu este nevoie de modificarea Constituției pentru a reduce pensiile magistraților.

Această idee a fost evocată, sâmbătă, la Antena 3 CNN, de consilierul prezidențial Ludovic Orban.

Potrivit președintelui, "toată societatea" vede că în Justiție trebuie micșorate pensiile în raport cu salariul.

El a mai estimat că, deși există riscul ca accesarea banilor din Jalonul 215 PNRR să fie compromisă, există, de asemenea, "o flexibilitate" în relația cu Comisia Europeană dacă România va dovedi, până pe 28 noiembrie, că se apropie de adoptarea legii, iar aceasta primește avizul CSM și trece controlul de constituționalitate.

Nicușor Dan despre pensiile magistraților: Am vorbit cu niște jurnaliști străini și nu le-a venit să creadă. M-au pus să repet

"Noi trebuie să corectăm acum niște greșeli care s-au făcut cu mult timp în urmă.

Adică noi, dacă nu mă înșel, în 2017 - 2022, am avut, pur și simplu, în sistemul de justiție pensia mai mare decât salariul. Am dat interviuri la niște jurnaliști străini și m-au pus să repet. Credeau că n-am înțeles bine limba engleză.

Adică, în loc să-i stimulezi să mai stea, să mai muncească pentru tine - că statul le-a plătit facultatea și plătit formarea la instituții de-a lungul vieții - tu le dai niște pensii ca să îi stimulezi să iasă, să nu mai muncească. Asta e ceva ce nu se putea înțelege (...)

Eventual, să iei aceiași bani și să mai iei și (muncind) din altă parte. Și acum cred că toată lumea este de acord că trebuie să scădem pensiile și trebuie să creștem vârsta de pensionare.

Întrebarea este cât de graduală să fie trecerea asta. Pe scurt, este o discuție tehnică. E un dialog care trebuia să se creeze mai devreme, acum și din cauză că oamenii sunt foarte supărați pe chestiunea asta, din cauză că sunt unii care pun paie pe foc...

Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul.

Nicu șor Dan: E posibil să avem o oarecare flexibilitate cu Comisia Europeană dacă trecem niște etape cu legea pensiilor magistraților

Pe de altă parte, e foarte ușor să spui că, din cauza asta, magistrații sunt de vină pentru orice. Și nici asta nu e adevărat. Sunt mulți oameni printre care își fac treaba, care lucrează în weekend-uri (...) și atunci trebuie să găsim un echilibru (...)

Toată societatea vede soluția: trebuie să micșorăm pensiile în raport cu salariul. Nu e nevoie de o modificare a Constituției ca să facem asta. E vorba de un echilibru administrativ.

(Legat de banii condiționați de Jalonul 215 din PNRR, aferent reformei pensiilor speciale) există un grad de flexibilitate în discuțiile cu Comisia Europeană.

Teoretic, până la 28 noiembrie noi trebuie să dăm legea. Ca să dăm legea, trebuie aviz (al CSM, n.r.)

Trebuie ca legea să treacă și de controlul de constituționalitate. Deci ar fi patru etape.

Acum, e posibil să avem o oarecare flexibilitate, dacă trecem de niște etape din astea, în raport cu Comisia Europeană", a estimat președintele.