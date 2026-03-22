Nicușor Dan, discuţii cu Oana Gheorghiu la Bruxelles: „Anul acesta este crucial”

1 minut de citit Publicat la 18:47 22 Mar 2026 Modificat la 18:47 22 Mar 2026

Nicușor Dan a discutat cu vicepremierul Oana Gheorghiu despre digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat / sursă foto: Facebook - Nicușor Dab

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis duminică după-amiaza că a discutat la Bruxelles, „zilele trecute”, cu vicepremierul Oana Gheorghiu despre digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat. El a spus că au convenit că acest an este „crucial” pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale.

„Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuţie cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat. Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate şi a portofelelor digitale”, afirmă Nicuşor Dan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a mai subliniat importanța digitalizării serviciilor publice, arătând că românii, inclusiv cei din diaspora, trebuie să aibă acces la servicii moderne și ușor de utilizat.

„Cetăţenii români, inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate şi de calitate.

Ei trebuie să se poată identifica şi sǎ poatǎ semna documente de la distanţă, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple şi accesibile, fără drumuri la ghişeu”, a mai scris președintele.

El a mai precizat că un alt subiect discutat a fost reforma companiilor de stat care este „indispensabilă” şi „nu mai poate fi amânată”.

„Un stat puternic are nevoie de companii puternice”, încheie preşedintele Nicuşor Dan.