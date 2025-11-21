Nicușor Dan, după discuțiile cu Raffaele Fitto, vicepreședinte al CE: Am reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR

Nicușor Dan a purtat discuții cu Raffaele Fitto, vicepreședinte al CE. Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook

Președintele României a discutat, vineri, cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, despre planul ţării noastre privind implementarea PNRR-ului. "Am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală, creșterea durabilă și investițiile strategice", a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Liderul de la Cotroceni a evidenţiat rolul esenţial al Politicii de Coeziune în cadrul mai larg al politicilor UE, iar cei doi s-au concentrat pe teme-cheie, "precum consolidarea unității între statele membre, reformele în derulare și viitorul buget al UE".

"Am avut astăzi la Palatul Cotroceni o discuție importantă cu Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto.

Am abordat cele mai importante provocări cu care se confruntă Europa, în special necesitatea urgentă de a proteja stabilitatea și de a stimula prosperitatea în toată Uniunea Europeană. Ne-am concentrat pe teme-cheie, precum consolidarea unității între statele membre, reformele în derulare și viitorul buget al UE.

În cadrul întâlnirii, am evidențiat rolul esențial al Politicii de Coeziune în cadrul mai larg al politicilor UE. Am subliniat faptul că programele de coeziune ale UE au sprijinit în mod constant convergența și creșterea durabilă a României. În acest sens, am susținut necesitatea unor soluții eficiente pentru Politica de Coeziune, inclusiv în contextul viitorului Cadru Financiar Multianual.

De asemenea, am reafirmat că avansarea convergenței rămâne un obiectiv important pentru noi și constituie o bază pentru consolidarea competitivității Uniunii Europene și am subliniat importanța asigurării accesului extins și echitabil pentru companii la instrumentele de competitivitate ale UE. Obținerea unui echilibru corect între criteriile de performanță și cele geografice este esențială pentru a stimula o creștere incluzivă și pentru a preveni amplificarea disparităților în cadrul Uniunii", a comunicat Nicușor Dan, care a adus completări şi despre discuțiile privind bugetul UE:

"În ceea ce privește bugetul UE pentru perioada 2028–2034, am susținut necesitatea unui cadru ambițios, eficient și flexibil, conceput pentru a avansa obiectivele pe termen lung ale Uniunii și pentru a răspunde eficient provocărilor emergente. Pe tot parcursul acestui proces, convergența trebuie să rămână obiectivul nostru central.

I-am transmis Vicepreședintelui Executiv Raffaele Fitto faptul că apreciem atenția constantă față de nevoile specifice ale regiunii de graniță estică a Uniunii Europene, am subliniat importanța unor soluții adaptate pentru această zonă și am evidențiat rolul investițiilor în securitate ca element complementar al competitivității.

Am reafirmat, de asemenea, angajamentul ferm al României de a implementa Planul Național de Redresare și Reziliență și am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală, creșterea durabilă și investițiile strategice".