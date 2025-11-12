Nicușor Dan, întrebat dacă îl susține pe Drulă în alegeri: „Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză”

<1 minut de citit Publicat la 17:07 12 Noi 2025 Modificat la 17:07 12 Noi 2025

Nicușor Dan a participat la evenimentul de lansare a candidaturii deputatului USR Cătălin Drulă pentru funcţia de primar al Capitalei / foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu îl susține pe Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat desprea susținerea cu care s-a lăudat candidatul USR, președintele României a declarat că „Bucureştiul mă interesează” și că „un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză”.

„Îmi doresc să fie evident, îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism, să dezvolte o infrastructură”, a spus președintele.

Întrebat dacă îl susține pe Cătălin Drulă, președintele a refuzat să răspundă clar, sugerând însă că nu. „Am făcut multe poze. Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză”, a spus el.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a declarat în repetate rânduri că are susținerea președintelui Nicușor. Dan.

Și miercuri, la depunerea candidaturii, Cătălin Drulă a făcut trimitere la Nicușor Dan.

„Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au semnat pentru o alternativă onestă și competentă pentru orașul nostru. Bucureștiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru rețele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea și putem merge pe drumul onest început de Nicușor Dan”, a afirmat Cătălin Drulă.