Nicușor Dan, mulțumit de Coaliție: Una peste alta, merge înainte. Toată lumea e dispusă să o facă

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Președitele României, Nicușor Dan, a vorbit joi despre coaliția de guvernare, spunând că „nu e ușor când inflația e 10% și, deci, puterea de cumpărare a scăzut cu 10%”. Totuși, el a adăugat, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, că toți membrii coaliției sunt dispuși „să meargă înainte în această formulă guvernamentală”. „Oamenii au plătit un cost deja și, pe perioada următoare, nu vor exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mult”, a subliniat Nicușor Dan, la Sinteza Zilei.

„Am vrut să înțeleg care este situația cu cele două legi care întârzie să apară, cea privind reduceri în administrația publică și cea privind relansare economică, și mi s-a spus că sunt foarte aproape să fie trecute prin ordonanță de urgență. Am întrebat de buget și mi s-a spus că săptămâna viitoare poate să înceapă dezbaterea. Fiecare dintre cei de acolo a ridicat niște opinii pe buget. Una peste alta, această coaliție merge înainte. Adică n-am văzut niciun fel de manifestare în alt sens, decât că, prin negociere, care e necesară în politică, toată lumea e dispusă să meargă înainte în această formulă guvernamentală. Bineînțeles că nu e ușor când inflația e 10% și, deci, puterea de cumpărare a scăzut cu 10%. Asta este principala discuție între clasa politică și societate.

Pe de o parte, față de asta putem să spunem că, dacă nu se luau măsuri rapide, putea să vină Fondul Monetar Internațional, să fie mai rău de atât. Pe de altă parte, poate că erau metode de a face aceste ajustări fără să avem o asemenea diminuare a puterii de cumpărare. Și, deci, înțeleg dificultățile pe care românii le au”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că „nu vor exista turbulențe suplimentare” pentru români.

„Ce pot să spun este că nu vor exista turbulențe suplimentare. Oamenii au plătit un cost deja și, pe perioada următoare, nu vor exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mult. Niciunul dintre partidele de la guvernare nu a adus măcar în discuție vreo altă creștere de taxe față de cele care sunt în implementare deja. Deci asta pot să o spun cu fermitate”, a subliniat Nicușor Dan.

Despre numirile șefilor serviciilor, el a afirmat că „nu am primit sugestii de la partide”.

„Pe de o parte, am niște oameni pe niște liste scurte, pe de altă parte nu am primit sugestii de la partide, cum e și firesc. Au fost speculații în media că partidele au venit să îmi propună pe X sau pe Y. Nu, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. În schimb, am primit de la partide criterii generice despre cum ar trebui să fie oamenii care să conducă serviciile. Mult timp, pe mai multe intervale, această discuție a fost întreruptă pentru că au fost fel de fel de urgențe, de exemplu săptămâna asta, pentru că a fost decizia luată din scurt privind vizita în Statele Unite. M-am concentrat pe toate aspectele bilaterale pe care puteam eventual să le discut aici, dacă apărea ocazia”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a luat joi cuvântul la prima întâlnire a Consiliului Păcii al lui Trump. Șeful statului român a afirmat că „toată lumea își dorește să ajungem la pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar este important să ne punem întrebarea cum acționăm”.

Președintele Nicușor Dan a plecat, miercuri, către Statele Unite ale Americii, unde a participat la Consiliul Păcii. Președintele a zburat cu un avion închiriat, model Bombardier Global 6000. El a plecat cu întârziere după viscolul din București, zborurile de pe Aeroportul Henri Coandă fiind amânate sau anulate.

Nicușor Dan a fost nevoit să închirieze o aeronavă privată. Avionul Spartan, cu care președintele a rămas blocat, luna trecută, la Paris din cauza vremii, nu putea fi folosit pentru deplasarea din SUA.

România a participat în calitate de observator, iar ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că „Nicușor Dan s-a dus observator, a vorbit ca un observator și România a câștigat”.