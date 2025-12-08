Nicuşor Dan: Nu eram pregătiți să doborâm drona care a tranzitat România pe 25 noiembrie. Am fost luați prin surprindere

Resturi ale dronei căzute în județul Vaslui pe 25 noiembrie. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Într-un interviu pentru ziarul francez Le Monde, publicat în prima zi a vizitei sale în Franța, președintele Nicușor Dan a vorbit despre incidentul în urma căruia o dronă rusească a tranzitat mai multe județe din România fără să fie doborâtă de aviația NATO, după care s-a prăbușit în județul Vaslui.

Incidentul a avut loc pe 25 noiembrie.

La momentul respectiv, fostul ministrul al Apărării, Ionuț Moșteanu, spunea că piloții germani trimiși la interceptare aveau ok-ul să deschidă focul, dar au decis să nu tragă.

Căderea dronei l-a determinat pe șeful forțelor terestre NATO, generalul american Chris Donahue, să-și întrerupă vizita la Baza Mihail Kogălniceanu și să plece la București.

În interviul pentru Le Monde, șeful statului a recunoscut că "nu exista prea multă apărare terestră" în zona pe unde drona a intrat în România.

El a vorbit și despre noul sistem de apărare anti-aeriană de proveniență americană, dar a recunoscut, de asemenea, că acesta trebuie calibrat pentru astfel de incidente.

Fragmentul din interviul acordat Le Monde, în continuare.

Nicușor Dan: Faptul drona a urmat o rută mai la vest a fost o noutate

Le Monde: De ce nu a fost doborâtă drona care a zburat deasupra României timp de câteva ore, pe 25 noiembrie?

Nicușor Dan: Suntem pregătiți pentru drone care vin din regiunea Odesa, dar aceasta a intrat mai la vest, după ce a zburat deasupra Moldovei, ceea ce era o noutate.

Nu aveam prea multă apărare terestră în acea zonă, iar aeronavele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce le face foarte greu de doborât.

Tocmai am primit un sistem nou de la americani, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiectele care zboară atât de jos.

Nicușor Dan: Discutăm pentru creșterea numărului de trupe franceze la Cincu

Le Monde: Sunteți dezamăgiți că armata americană a anunțat o retragere parțială a trupelor sale din România? Credeți că Franța le poate înlocui?

Nicușor Dan: Nu a fost o decizie politică; a fost mai degrabă una administrativă. Americanii nu au retras niciun contingent permanent nicăieri în Europa. Trupele (americane) care au plecat erau în jur de 900 și se roteau prin țară.

În ceea ce privește trupele franceze, sunt în curs de desfășurare discuții pentru creșterea numărului de soldați de la baza Cincu (principala bază militară franceză de pe flancul estic al Europei) la 3.000 sau 4.000 (de la 1.500 în prezent), dar aceasta este o decizie care trebuie luată de Franța.