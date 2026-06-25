Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan: Nu poți lupta cu sistemul când ești șeful lui. Între un câine care latră și unul care mușcă, eu prefer un câine care muşcă

Nicușor Dan: Nu poți lupta cu sistemul când ești șeful lui. Între un câine care latră și unul care mușcă, eu prefer un câine care muşcă

I.C.
1 minut de citit Publicat la 19:38 25 Iun 2026 Modificat la 19:38 25 Iun 2026
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Președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Nicușor Dan a declarat, miercuri, din Polonia, că „nu poți să lupți cu sistemul când ești șeful sistemului” și că este nevoie de o reformă a sistemului fără a duce România în anarhie. Întrebat dacă, în calitate de șef al sistemului, poate livra „România onestă”, sloganul său de campanie, președintele a afirmat că acest lucru este posibil „în timp”.

Președintele a fost întrebat de jurnaliști cât de puternic a simţit influenţa sistemului de când a ajuns la Palatul Cotroceni, cum i-a afectat munca şi cum crede că ar putea să dispară influenţa asta în România.

„În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”, a răspuns şeful statului.

Acesta a continuat spunând că: „între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”.

„Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul și între a avea instrumente pentru reformă, eu întotdeauna sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul.

Dacă vreți să ne ducem în zona politică, este foarte important să ducem și să păstrăm linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale”, a mai spus președitele.

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Etichete: Nicușor Dan

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