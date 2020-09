Nicușor Dan, în PNL după alegeri? Răspunsul primarului ales la întrebarea momentului

Nicușor Dan a sosit în urmă cu scurt timp la sediul PNL, unde a făcut declarații în care și-a explicat și vizita surpriză la partidul care l-a susținut în campania electorală.

"Am fost invitat la şedinţa conducerii şi am venit cu plăcere pentru că este un partid care m-a susținut puternic în alegerile locale. Am venit să îmi reafirm parteneriatul. Ăsta este răspunsul pentru acest moment”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă se gândește să se alăture Partidului Național Liberal, primarul ales a declarat că ”vom vedea ce se va întâmpla pe viitor”.

”Ce se va întâmpla, vom vedea pe viitor. În acest moment vreau să mă concentrez pe problemele pe care le are Bucureștiul și în acest moment am venit să stau de vorbă cu partenerii mei din PNL, a adăugat Nicuşor Dan.