Nicușor Dan spune că judecătorii CCR nu pot fi „influențați”: „Pe de altă parte, trebuie să te uiți la societate ce își dorește”

Judecătorii CCR au decis că Legea care modifică vârsta de pensionare a magistraților și scade cuantumul pensiilor este constituțională. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seara, referitor la decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților că judecătorii nu pot fi „influențați” de politicieni, dar au realizat ce așteptări are societatea.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă judecătorul CCR Mihai Busuioc, numit la propunerea PSD, s-a răgândit și a votat pentru reforma pensiilor magistraților, în urma unei discuții pe care șeful statului a avut-o la Palatul Cotroceni cu liderii social-democrați.

„Judecătorii au fost numiți acolo de Cameră, de Senat, de președinte și mai departe mai puțin de niște chestiuni absolut informale nu cred că putem vorbi la nivelul judecătorilor de o influență. Pe de altă parte, judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății și cred că în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta trebuie să te uiți la societate ce își dorește”, a declarat Nicușor Dan, la ambasada României de la Washington.

Nicușor Dan se află în aceste zile la Washington, unde a participat la Consiliul Păcii, fondat de Donald Trump. Șeful statului a dat mâna cu președintele american și, la invitația acestuia, a susținut o scurtă intervenție în care a subliniat rolul pe care România îl poate juca în reconstrucția Fâșiei Gaza post-conflict.

Judecătorii CCR au decis, miercuri, după cinci amânări consecutive, că Legea Guvernului Bolojan care modifică vârsta de pensionare a magistraților și scade cuantumul pensiilor este constituțională. Judecătorii CCR au transmis că nu au „competența” de a stabili cuantumul pensiei.

„Cu privire la dimensionarea cuantumului pensiei de serviciu, Curtea Constituțională nu are competența de a stabili nici valoarea nominală de referință a nivelului acesteia și nici valoarea procentuală ce se aplică asupra bazei de calcul în vederea determinării acesteia”, se arată în comunicatul CCR.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvernul Bolojan prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.