Nicușor Dan spune că judecătorii CCR nu pot fi „influențați”: „Pe de altă parte, trebuie să te uiți la societate ce își dorește”

1 minut de citit Publicat la 20:57 19 Feb 2026 Modificat la 20:57 19 Feb 2026
Judecătorii CCR au decis că Legea care modifică vârsta de pensionare a magistraților și scade cuantumul pensiilor este constituțională. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seara, referitor la decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților că judecătorii nu pot fi „influențați” de politicieni, dar au realizat ce așteptări are societatea. 

Nicușor Dan a fost întrebat dacă judecătorul CCR Mihai Busuioc, numit la propunerea PSD, s-a răgândit și a votat pentru reforma pensiilor magistraților, în urma unei discuții pe care șeful statului a avut-o la Palatul Cotroceni cu liderii social-democrați

„Judecătorii au fost numiți acolo de Cameră, de Senat, de președinte și mai departe mai puțin de niște chestiuni absolut informale nu cred că putem vorbi la nivelul judecătorilor de o influență. Pe de altă parte, judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății și cred că în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta trebuie să te uiți la societate ce își dorește”, a declarat Nicușor Dan, la ambasada României de la Washington. 

Nicușor Dan se află în aceste zile la Washington, unde a participat la Consiliul Păcii, fondat de Donald Trump. Șeful statului a dat mâna cu președintele american și, la invitația acestuia, a susținut o scurtă intervenție în care a subliniat rolul pe care România îl poate juca în reconstrucția Fâșiei Gaza post-conflict. 

Judecătorii CCR au decis, miercuri, după cinci amânări consecutive, că Legea Guvernului Bolojan care modifică vârsta de pensionare a magistraților și scade cuantumul pensiilor este constituțională. Judecătorii CCR au transmis că nu au „competența” de a stabili cuantumul pensiei. 

„Cu privire la dimensionarea cuantumului pensiei de serviciu, Curtea Constituțională nu are competența de a stabili nici valoarea nominală de referință a nivelului acesteia și nici valoarea procentuală ce se aplică asupra bazei de calcul în vederea determinării acesteia”, se arată în comunicatul CCR. 

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvernul Bolojan prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. 

 

