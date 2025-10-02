Nicușor Dan spune că pachetul pe administraţie este mai mult un „pachet de reformă, decât unul care să ţintească direct deficitul”

1 minut de citit Publicat la 20:41 02 Oct 2025 Modificat la 20:41 02 Oct 2025

Preşedintele Nicuşor Dan a mai fost întrebat la Copenhaga dacă suntem în riscul de a fi suspendate fondurile europene / Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Copenhaga, că pachetul pe administraţie este mai mult un pachet de reformă, decât unul care să ţintească direct deficitul, susținând că erau necesare astfel de măsuri.

Președintele României a subliniat că s-a început cu administraţia publică locală, „dar suma de care vorbim acolo nu e în măsură să afecteze traseul, pe deficit”.

„O să vedem ce se întâmplă acolo. Pachetul pe administraţie este mai mult un pachet de reformă, decât unul care să ţintească direct deficitul. Este nevoie de o reformă a administraţiei publice, centrale şi locale. S-a început cu administraţia publică locală, dar suma de care vorbim acolo nu e în măsură să afecteze traseul, pe deficit”, a subliniat preşedintele.

Șeful statului a menţionat că au fost cinci pachete, din care patru vor fi dezbătute de Curtea Constituţională.

De asemenea, întrebat la Copenhaga dacă suntem în riscul de a fi suspendate fondurile europene, Nicușor Dan a precizat că „acest risc nu există”.

„Nu, acest risc nu există. Nu există vreo risc pe fonduri europene, în acest moment şi în măsura în care vom continua politica pe care am avut-o până în momentul ăsta, riscul acesta se va îndepărta şi mai mult”, a spus şeful statului.

Tensiuni în Coaliție pe tema reformei administrației publice locale

Discuțiile privind reforma administrației locale au stârnit tensiuni puternice în Coaliție, care au culminat cu amenințările premierului Ilie Bolojan că va demisiona.

La începutul acestor discuții, Ilie Bolojan anunțase că își dorește ca 13.000 de angajați din consilii județene, prefecturi și primării să fie dat afară. De asemenea, premierul nu a vrut până în prezent să accepte ca primarii să aibă ultimul cuvânt de spus dacă fac concedieri sau tăieri salariale.

În cursul zilei de miercuri, liderii Coaliției de guvernare s-au reunit la Palatul Victoria pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale.

Sursele Antena 3 CNN au precizat că în momentul de față, varianta luată în calcul pentru reforma administrației locală promisă de Guvernul Bolojan de la învestitura sa și amânată din nou și din nou este: