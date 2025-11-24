Oana Gheorghiu, răspuns pentru Carmen Uscatu, care i-a cerut să se retragă din conducerea "Dăruiește Viață": Nu e incompatibilitate

Vicepremierul a subliniat că nu se află în niciun fel de incompatibilitate, spunând că "Asociaţia o să-şi regleze problemele, cu siguranţă". Foto: Agerpres

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reiterat luni că nu se află "în niciun fel de incompatibilitate" la Asociaţia "Dăruieşte Viaţă". "Asociaţia o să-şi regleze problemele, cu siguranţă, şi este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental", a spus ea, în conferinţa de presă despre companiile de stat.

"Sunt la Guvernul României şi aş vrea să discutăm strict despre problemele de care mă ocup aici. Alte problemele putem discuta într-un alt cadru", a spus ea.

"Aşa cum am anunţat, nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociaţia «Dăruieşte Viaţă» o să-şi regleze problemele, cu siguranţă, şi este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental", a subliniat Gheorghiu.

"Nu există nicio incompatibilitate legală. Despre orice altă formă de incompatibilitate, este alegerea domnului Vicepremier unde şi când o clarifică. Alegerea este să nu amestecăm lucrurile. Incompatibilitatea legală nu există", a adăugat şi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu ar putea rămâne fără drept de vot în Adunarea Generală a Asociației "Dăruiește Viață" la propunerea fostei ei colege, Carmen Uscatu. Co-fondatoarea organizației a declarat că este singurul mod în care poate rezolva starea de incompatibilitate în care se află Oana Gheorghiu de când ocupă o funcţie politică.

