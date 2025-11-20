Carmen Uscatu vrea ca Oana Gheorghiu să nu mai aibă drept de vot în Asociația „Dăruiește Viață”: „Să rămână cu un statut onorific”

Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă” a spus că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier reprezintă „o vulnerabilitate foarte mare” pentru asociaţie. Foto: Agerpres

Vicepremierul Oana Gheorghiu ar putea rămâne fără drept de vot în Adunarea Generală a Asociației „Dăruiește Viață” la propunerea fostei ei colege, Carmen Uscatu. Co-fondatoarea organizației a declarat, la Europa FM, că este singurul mod în care poate rezolva starea de incompatibilitate în care se află Oana Gheorghiu de când ocupă o funcție politică. Carmen Uscatu a criticat, din nou, faptul că Oana Gheorghiu nu a anunțat-o că va intra în politică, nu a dezvăluit acest lucru sponsorilor ONG-ului, și a subliniat că ea nu va intra în politică vreodată.

Carmen Uscatu a precizat că există o incompatibilitate între funcția de vicepremier pe care o deține Oana Gheorghiu, care este una politică, și cea pe care o deține în Adunarea Generală a asociației, care va fi rezolvată „în curând”.

„Propunerea noastră este aceea ca Oana să devină președinte onorific, deci să rămână un membru în asociația Dăruiește Viață, dar fără drept de vot în Adunarea Generală.

Toate regulile de guvernanță corporativă și tot ceea ce am studiat noi că se întâmplă în străinătate, poate nu în România, dar în străinătate, sunt acelea în care aceste roluri sunt incompatibile și ele trebuie separate. Propunerea noastră este aceea ca Oana să devină președinte onorific, deci să rămână un membru în asociația Dăruiește Viață, dar fără drept de vot în Adunarea Generală”, a spus Carmen Uscatu.

Dacă propunerea va fi adoptată, Oana Gheorghiu ar avea doar un statut onorific în asociație, deoarece ea s-a retras din funcțiile pe care le deținea în cadrul ONG-ului, păstrând însă acest drept de vot.

„Să rămână cu un statut onorific, să nu mai aibă drept de vot, pentru că acest lucru, de fapt, ar asigura independența totală a organizației și ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri, de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizație nonguvernamentală”, a spus Carmen Uscatu.

Fosta colegă a Oanei Gheorghiu a criticat-o din nou pentru că nu i-a spus că ia în calcul să accepte o funcție politică în Guvernul României.

„Consider că era important să discutăm înainte despre acest subiect. Cu siguranță decizia i-ar fi aparținut în totalitate, dar cred că pentru ceea ce este Dăruiște Viață și pentru ceea ce am construit împreună și pentru ceea ce reprezintă ea în fața acestei organizații, în fața donatorilor și sponsorilor, era important să ne consultăm pentru a avea un plan înainte ca acest lucru să se întâmple”, a spus ea.

Carmen Uscatu a adăugat că ea nu va accepta niciodată vreo ofertă politică.

„O ofertă oficială nu am primit niciodată și aș putea să dau și răspunsul la întrebare, la o posibilă întrebare viitoare, că nu voi intra în politică. Nu voi intra în politică pentru că eu consider că pot să creez un impact de aici, de unde sunt din societatea civilă că dăruiește viață a ajuns la o dimensiune la care trebuie să se dezvolte și mai mult pentru a putea continua proiectul început la Marie Curie și îi aduce impact”, a explicat co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” la Europa FM.

La scurt timp după ce numele Oanei Gheorghiu a fost anunțat pentru funcția de vicepremier, Carmen Uscatu a acuzat-o că este în incompatibilitate și asocierea ei politică sperie donatorii. În replică, Oana Gheorghiu a spus că respectă legislația privind incompatibilitatea, că s-a retras din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației „Dăruiește Viață” și i-a transmis că „speră” că nu are intenție de a o înlătura din Adunarea Generală.