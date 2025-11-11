Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: Sunt supusă unor presiuni de a nu vorbi în public

1 minut de citit Publicat la 21:22 11 Noi 2025 Modificat la 21:31 11 Noi 2025

Carmen Uscatu, cofondatoare a Asociaţiei "Dăruieşte Viaţă"şi Oana Gheorghiu, vicepremierul României. Sursa foto: Agerpres

Copreşedintă şi cofondatoare a Asociaţiei "Dăruieşte Viaţă", Carmen Uscatu, a declarat marţi seara, după interviul oferit în exclusivitate la Antena 3 CNN despre Oana Gheorghiu, că este supusă unor presiuni de a nu vorbi în public. "Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplineşte simultan: ca membru în organizația non-guvernamentală «Dăruieste Viață» și membru în Guvernul Romaniei", a mai precizat Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu, partenera Oanei Gheorghiu în ONG-ul "Dăruiește Viață" care a construit un spital cu fonduri din donații, a enumerat în seara aceasta, într-o postare pe Facebook, problemele cu care se confruntă în prezent.

"Tot ce am facut în «Dăruieşte Viață» a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență. Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației «Dăruieste Viață».

Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplineşte simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală «Dăruieşte Viață» și membru în Guvernul României. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru", a scris cofondatoare a Asociaţiei "Dăruieşte Viaţă" pe contul ei de Facebook.

Carmen Uscatu: Sper ca Oana Gheorghiu să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre

Ulterior, Carmen Uscatu a mai precizat despre partenera ei în ONG-ul "Dăruiește Viață" că va fi cel mai bun vicepremier al ţării noastre.

"Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. «Dăruieşte Viață» trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o", şi-a încheiat Carmen Uscatu mesajul publicat pe celebra reţea socială.

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a declarat marţi seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.