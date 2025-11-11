Carmen Uscatu dezvăluie că finanțarea "Dăruiește Viață" este în pericol din cauza Oanei Gheorghiu. "I-am cerut să se retragă"

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele „Dăruieşte Viaţă”. Foto: Agerpres

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, a declarat marți la Antena 3 CNN că, prin decizia Oanei Gheorghiu de a deveni vicepremier în Guvernul Bolojan, aceasta vulnerabilizează organizația din cauza unei posibile incompatibilități.

Carmen Uscatu a precizat că Oana Gheorghiu este membru fondator cu drept de vot al Asociației "Dăruiește Viață", concomitent cu statutul de membru al Guvernului, astfel finanțările pentru construcția campusului medical sunt puse în pericol:

“Nu am spus că este acționar, ci am spus că ea a rămas membru fondator cu drept de vot în organizație. Vorbesc despre incompatibilitățile de rol pe care Oana le are în acest moment, ea fiind membru într-un ONG, în Dăruiește Viață, și fiind în același timp și vicepremier, incompatibilitate care pe noi ne pune într-o vulnerabilitate. Finanțările proiectului campusului medical sunt puse în pericol, mulți finanțatori fiind în disconfort în această incompatibilitate de roluri”, a precizat Carmen Uscatu.

Ea a precizat că sponsorii ar putea să nu mai doneze pentru că Oana Gheorghiu este percepută ca nefiind independentă politic:

“Este vorba despre rolurile de compliance pe care anumiți sponsori le au și astfel i-ar pune pe gânduri dacă să mai doneze unei organizații care ar putea fi percepută că nu mai e independentă pentru că unul dintre membri e expus politic”.

Carmen Uscatu a mai precizat că i-a propus Oanei Gheorghiu să devină președinte de onoare al organizației, dar că nu a primit încă un răspuns din partea ei:

“I-am propus Oanei Gheorghiu nu să se retragă, dar i-am propus rolul de președinte onorific care, astfel, asigură independența în fața finanțatorilor și continuarea proiectului indiferent de dezbaterile politice. Aștept un răspuns din partea ei.

I-am propus rolul de președinte onorific în baza unui document oficial pe care i l-am adresat ieri”.

Carmen Uscatu a mai spus că Oana Gheorghiu nu s-a consultat cu nimeni din organizația “Dăruiește Viață” când a decis să preia funcția de vicepremier:

“Am aflat cu foarte puțin înainte de anunțul Guvernului în care Oana a fost nominalizată pentru acest rol”.

Întrebată dacă vrea să o dea afară pe Oana Gheorghiu din “Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu a răspuns:

“Așa cum am menționat mai devreme i-am propus să se retragă din calitatea de membru fonandator cu drept de vot și să devină președinte onorific. A devenit în ochii presei o dezbatere între noi două, când de fapt la acest moemnt este vorba despre organizația Dăruiește Viață și independența acestei oragnizații. Nu vreau să invoc situația în care se află copii bolnavi de cancer ca să cer unui membru al Guvernului să îți retragă influența pe care o are prin statut în Dăruiește Viață”.

Carmen Uscatu a mai spus că nu a vorbit cu Oana Gheorghiu la telefon după izbucnirea controverselor legate de incompatibilitatea vicepremierului.