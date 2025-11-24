Vicepremierul Oana Gheorghiu: 83 dintre companiile centrale au pierderi istorice. Trebuie să punem bazele unei reforme

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: gov.ro

Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus luni, într-o conferinţă de presă la Guvern, că "83 dintre companiile centrale au pierderi istorice". "Trebuie să punem bazele reale ale unei reforme pentru companiile de stat. Este o nevoie pe care societatea o resimte", a spus ea.

"Astăzi e o zi importantă pentru mine, este ziua în care am avut posibilitatea să întâlnesc miniştri şi să întâlnesc pentru prima oară Comitetul Naţional pentru Reforma companiilor de stat, comitet care există de ceva vreme, dar care iată a fost reactivat. În cadrul acestui comitet am prezentat arhitectura reformei companiilor de stat, aşa cum o vedem noi. Cred că este cea mai amplă acţiune de acest tip din ultimii ani - şi are ca obiective două direcţii prioritare.

În primul rând, eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, fiind un jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026, iar a doua direcţie prioritară este începerea reformei în cadrul companiilor de stat. Avem jalon din nou la 31 august 2026 privind restructurarea cel puţin trei companii.

Ca şi noutate, am discutat despre o hartă sectorială pentru prima oară în România, hartă sectorială care devine un instrument strategic pentru statul român şi care fixează pentru prima oară ambiţia statului român în ceea ce priveşte prezenţa în diferite sectoare de activitate. Este un instrument care ajută comitetul şi Guvernul şi ministerele să ia decizii privind modul în care companiile vor fi analizate şi vor fi restructurate în viitor", a spus Gheorghiu.

Ea a spus că reforma companiilor de stat "este o nevoie pe care societatea o resimte".

"Este o nevoie pe care societatea o resimte, este o nevoie pe care România o are, aceea de a face curăţenie, de a face ordine şi de a eficientiza aceste companii, astfel încât ele să fie cu adevărat în serviciul cetăţeanului, în serviciu public şi să nu producă pierderi", a adăugat ea.

Gheorghiu a subliniat că 83 dintre companiile centrale au "pierderi istorice".

"În acest moment avem ca şi companii de stat un număr de 1.502: 230 dintre acestea sunt companii centrale, 1.272 sunt la nivel local, sub autorităţile locale. Dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi şi vorbim de pierderi istorice care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei.

Ce aduce nou arhitectura pe care am prezentat-o astăzi? Operaţionalizează acest Comitet Naţional pentru Reformă, transformă unitatea de guvernanţă de la nivelul secretariatului general într-o unitate tehnică de implementare cu un rol extraordinar de mare în a aduna toate datele şi a prezenta comitetului indicatorii, pe baza cărora se iau deciziile. Readuce încă o dată în atenţie AMPIP (N.r. - Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice), care devine un pilon important în guvernanţa companiilor de stat şi are la masă Ministerul Finanţe", a subliniat ea.

Gheorghiu a adăugat că reforma "nu îşi propune concedieri" şi a spus că dacă vor exista, "statul va lua măsuri compensatorii".

"Reforma companiilor de stat nu își propune concedieri. Evident că va fi nevoie de ajustări și de reducerea numărului de muncă, dar dacă vor fi concedieri, statul va lua măsuri compensatorii", a spus ea.

Vicepremierul Oana Gheorghiu ar putea rămâne fără drept de vot în Adunarea Generală a Asociației "Dăruiește Viață" la propunerea fostei ei colege, Carmen Uscatu. Co-fondatoarea organizației a declarat că este singurul mod în care poate rezolva starea de incompatibilitate în care se află Oana Gheorghiu de când ocupă o funcţie politică.

De când este vicepremier, Oana Gheorghiu a fost implicată în mai multe scandaluri: Unul cu fosta sa colegă de asociaţie, Carmen Uscatu, şi unul cu CSM, după care Consiliul i-a făcut o plângere penală.