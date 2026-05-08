Oana Țoiu: Imobilele din proprietatea MAE au fost evaluate la aproape 4 miliarde de lei

Oana Ţoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres

Valoarea imobilelor în proprietatea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), majoritatea în afara țării, a fost actualizată cu evaluatori specializați și este estimată la aproximativ 4 miliarde de lei, a informat, vineri, ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, conform Agerpres.

"Hotărârea de Guvern de actualizare a valorii de inventar a imobilelor pe care MAE le administrează în țară și în străinătate include 123 de clădiri, 77 de terenuri – totalizând o valoare actualizată de aproximativ 4,06 miliarde de lei. Patrimoniul reevaluat se află în 60 de orașe din 50 de țări și include sedii de ambasade, consulate, reședințe ale șefilor de misiune, anexe tehnice și terenuri aferente", a scris şefa diplomației române într-o postare pe Facebook.

Cea mai recentă reevaluare a fost realizată în februarie 2022 iar operațiunea actuală a fost realizată cu evaluatori autorizați, atât din România, cât și pe plan local în statele unde se află imobilele, precizează ea.

"Realitatea este că actualizarea valorii de inventar este un pas necesar, pentru a nu permite ca în acte să fie mai puțin valoroase ca în realitate, dar nu suficient. O parte dintre aceste clădiri au fost neglijate de-a lungul anilor și frumusețea sau utilitatea lor s-a pierdut sub acoperișuri dărâmate și pereți", adaugă ministrul.

Astfel, amintește că în bugetul acestui an a inclus prioritar Fondul pentru patrimoniu, pentru repararea și renovarea acestor clădiri.

"Urmează ca această investiție să fie recuperată în timp prin mutarea unor misiuni din clădiri închiriate, unde sunt acum, înapoi în clădirile proprietate a statului român după renovarea acestora, cu o economie anuală a bugetului public estimată la 3-4 milioane de euro", susține Oana Țoiu.