Oana Ţoiu: NATO rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul estic

<1 minut de citit Publicat la 20:25 13 Feb 2026 Modificat la 20:29 13 Feb 2026

Oana Toiu, ministrul Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres

Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul estic şi România are un rol-cheie în regiune, a transmis, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, potrivit Agerpres.

Aceasta s-a întâlnit, alături de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, cu secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, cu care spune că a avut "un schimb rapid de opinii", în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

"Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la Bucureşti. Alianța rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic și România are un rol cheie în regiune. (...)", a scris Oana Ţoiu într-o postare pe Facebook.

Şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, participă, de vineri până duminică, la Munich Security Conference (MSC 2026), context în care va sublinia importanţa strategică a Mării Negre, a informat MAE.