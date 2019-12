Olguţa Vasilescu, aruncă bomba la adresa USR: Propune guvernului tăieri de pensii și salarii!

"USR propune guvernului tăierea de pensii şi salarii. Nici acum nu pricepeţi de ce vor ăştia anticipate în martie? Ard de nerăbdare să se "apuce de treabă" şi campania electorală lungă de un an îi cam încurcă...", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

"România este singura țară din UE care a înțeles pragul de 3% drept o limită a deficitului spre care trebuie să țintească. Restul țărilor din UE au deficitul fie cu mult sub 3%, fie sunt chiar pe excedent. Acest prag de 3% este prevăzut pentru situațiile de criză când statul ar fi nevoit să crească cheltuielile dincolo de un nivel normal, dar chiar și atunci nu excesiv. Noi am ținut deficitul la 3% chiar în timp de creștere economică.

Adică am făcut fix pe dos. Am stat cu deficitul până acum la limita de 3%, iar acum îl depășim cu mult. De aceea ieșim iar codași în comparațiile cu alte țări comparabile nouă. Ungaria are un deficit de 1,8%, iar Polonia a avansat în rating-ul suveran datorită echilibrării finanțelor publice.

Deficitul nu se poate reduce decât prin creșterea veniturilor sau scăderea cheltuielilor. Având în vedere că am ajuns în situația asta din cauza exploziei cheltuielilor, acolo trebuie să acționăm. Problema e că sunt slabe șansele să aibă loc acest lucru în anul electoral care urmează", a scris Claudiu Năsui (USR), pe Facebook.