ORNISS, instituția care i-a dat avizul de premier lui Cîțu, refuză să dea detalii în cazul condamnării din SUA: "Sunt informaţii clasificate"

În legislația românească, fapta săvârșită de premierul Florin Citu se încadrează la Articolul 336, intitulat Conducerea unui vehicul aflat sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Pentru o astfel de alcoolemie, fapta se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani, sau amendă.

Potrivit articolului 2 din legea privind organizarea și funcționarea guvernului, pot fi membri ai Guvernului persoanele care nu au suferit condamnări penale. De asemenea, potrivit codului administrativ, funcția de membru al Guvernului încetează în cazul unei condamnări penale printr-o hotărâre judecătorească administrativă.

Mai jos redăm răspunsul integral primit de Redacția Antena 3 de la ORNISS:

Urmare solicitării dvs., înregistrate la ORNISS cu nr.20279/12.08.2021, vă comunicăm următoarele: Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţilor clasificate, astfel cum au fost modificate de Legea nr. 268/2007 şi prin Legea nr.255/2013: „(4) Accesul la informaţii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) şi e), este garantat, sub condiţia validării alegerii sau numirii şi a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de persoane: a) Preşedintele României; b) primul-ministru; c) miniştri; d) deputaţi; e) senatori, f) judecători; g) procurori; h)magistraţi-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, în concordanţă cu atribuţiile specifice, sunt îndreptăţite să aibă acces la informaţiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin.(1)-(3), respectiv la art. 28, în baza unor proceduri interne ale instituţiilor din care aceştia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoştinţă de responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor clasificate şi au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).”

Premierul Florin Cîțu a recunoscut miercuri că a fost închis în Statele Unite într-un caz de conducere sub influența alcoolului, în anul 2000. Acesta ar fi stat două zile la închisoare.

Informația a apărut inainte în presă. "Da, acum 20 de ani. Este vorba de DUI , de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în competiția internă din PNL", a spus Cîțu.

Premierul a precizat că el a condus atunci masina, precizând că a plătit foarte scump, fiind nevoit să-și vândă si autoturismul."Nu este un eveniment cu care mă mândresc", a spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă i-a informat pe președintele Klaus Iohannis și pe șeful PNL, Ludovic Orban, când a fost numit ministru despre această situație, Cîțu a răspuns zâmbind: "Este o contravenție. Am plătit și în România amenzi de circulație".

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal