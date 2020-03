Guvernul Orban a fost învestit

Pentru a fi învestit, Guvernul Orban ar fi avut nevoie de doar 233 de voturi.

Votul continuă până la ora 17.

Update 13.30. Votul de învestire a Guvernului Orban s-a încheiat la Senat, fiind înregistrate 78 de voturi. Doar patru senatori liberali din totalul celor 31 au fost, însă, prezenți la vot.

Potrivit situației prezentate de grupul de comunicare al PNL, după încheierea votului la Senat, au fost înregistrate 59 de voturi din partea PSD, 11 voturi ale USR, patru voturi ale senatorilor UDMR și doar patru voturi ale liberalilor. În total, 78 de senatori au fost prezenți la vot, din totalul celor 136.

Votul continuă însă la Camera Deputaților, până la ora 17:00.

Știre inițială

Parlamentarii au început să voteze învestirea Guvernului Orban.

Primii parlamentari care au intrat în sala de plen să voteze sunt cei din grupul PSD de la Senat.

Senatorii liberalii au început să voteze începând cu ora 12.00, USR între 12.20 și 12.35, iar apoi grupul de la Senat al UDMR (12.35-12.45) şi cei neafiliaţi (12.45-13.00).

La Camera Deputaţilor, PSD votează între orele 13:00-14:30, PNL între 14:30-15:15, USR între 15:15-15:45, PRO Europa între 15:45-16:00, UDMR între 16:00-16:15, minorităţile între 16:15-16:30, PMP între 16:30-16:45 şi cei neafiliaţi între 16:45-17:00.

Tot astăzi au avut loc și audierile miniștrilor desemnați. Miniștrii liberali, care sunt izolați la domiciliu din cauza coronavirusului, au dat explicații prin videoconferință. 9 miniștri au primit avize favorabile, iar 7 au primit avize negative.

Au primit avize negative miniștrii Educației, Muncii, Sănătății, Mediului, Justiției, Dezvoltării și Finanțelor. Dintre aceștia șapte, doi au fost prezenți fizic în Parlament, și anume ministrul Sănătății și ministrul Justiției.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, aviz negativ prin neprezentare

În ceea ce o privește pe Violeta Alexandru, a primit aviz negativ prin neprezentare. Parlamentarii au spus că nu a răspuns la telefon, însă varianta ministrului Muncii este cu totul alta.

"La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am așteptat pe hold până am fost deconectată. L-am sunat imediat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă și să îi spun că sunt la dispoziția Comisiei. Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja!", a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.