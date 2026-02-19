Pensiile românilor, pe masa negocierilor la Bruxelles: "Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească"

2 minute de citit Publicat la 14:27 19 Feb 2026 Modificat la 14:31 19 Feb 2026

"Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească", a spus Nazare. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat susținerea proiectului Comisiei Europene privind pensiile ocupaționale și paneuropene (PEPP), la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles. "Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească", a transmis Nazare.

Pensiile românilor, pe masa negocierilor la Bruxelles

Potrivit declaraţiilor făcute de Alexandru Nazare, statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate. În plus, el a susţinut la reuniunea ECOFIN proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP).

Proiectul introduce tratament fiscal avantajos pentru economiile de pensii suplimentare. Evenimentul a avut loc între 16 - 17 februarie 2026, Bruxelles.

"Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii", a afirmat ministrul Finanţelor, care a mai explicat că banii se vor multiplica prin investiții în proiecte strategice de infrastructură și energie, beneficiind atât cetățeanul care va beneficia de opensie mai mare, cât și țara – capital pentru autostrăzi sau spitale.

Pentru siguranță socială, Alexandru Nazare a susținut un produs de pensie paneuropean "portabil", care să permită românilor care lucrează în mai multe țări UE să își transfere pensia fără birocrație. Ministrul Finanțelor a cerut însă tratament fiscal corect, fără avantaje pentru produsele europene în detrimentul celor naționale.

Subiectele principale de pe agenda ECOFIN

Pachetul de măsuri pentru completarea pensiilor publice, parte a Strategiei Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU) – inițiativă a Uniunii Europene pentru mobilizarea economiilor private și dezvoltarea piețelor de capital; România participă la aceste politici pentru consolidarea sistemelor financiare și a investițiilor.

Miniștrii de finanțe vor discuta despre revizuirea cadrului aplicabil instituțiilor de pe piața pensiilor ocupaționale și a Produsului Paneuropean de Pensii Personale. România susține transparența, comparabilitatea informațiilor și legăturile mai puternice cu sistemele naționale de urmărire a pensiilor.

Adresarea dezechilibrelor globale în contextul relațiilor UE cu actori precum Statele Unite ale Americii și China – în ceea ce privește dezbaterea privind dezechilibrele globale în cadrul reuniunii Eurogrup+, România susține dialogul continuu cu SUA, China și alți actori în formatul G20/G7 (formate internaționale de coordonare economică globală la care UE participă; România contribuie indirect prin apartenența la UE), iar consolidarea competitivității UE și abordarea dezechilibrelor globale sunt interconectate.

Candidatura României pentru găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA) – printre principalele priorități din cadrul întâlnirilor bilaterale ale ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, se află candidatura României pentru găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA – viitoarea autoritate vamală centrală a UE, creată pentru coordonarea politicilor vamale europene; România candidează pentru a găzdui sediul acesteia, ceea ce ar consolida rolul țării în administrarea frontierelor externe ale UE).

Pachetul legislativ de reformă vamală vizează modernizarea și consolidarea funcționării Uniunii Vamale prin introducerea unei noi autorități vamale la nivel UE, îmbunătățirea gestionării riscurilor, îmbunătățirea utilizării datelor și o abordare mai coerentă a facilitării comerțului. Pentru România, aceste evoluții implică atât întărirea capacității de supraveghere și control vamal, cât și creșterea eficienței în combaterea fraudei, facilitarea comerțului legal și integrarea mai rapidă în viitoarea arhitectură digitală a vamalelor europene.

Alte subiecte pe agenda ECOFIN

- adoptarea recomandării de acordare a descărcării de gestiune a Comisia Europeană pentru execuția bugetului UE pe anul financiar 2024;

– adoptarea planului modificat de redresare și reziliență al Lituaniei;

– aprobarea recomandării pentru politica economică a zonei euro;

– adoptarea recomandării Consiliului care permite abaterea de la ratele maxime de creștere a cheltuielilor nete în cazul Austria;

– impactul economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucraina.