Peste 10.000 de semnături din Harghita pentru reducerea taxelor locale au fost predate premierului Bolojan

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Primarii municipiilor Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc au adunat peste 10.000 de semnături pentru susținerea unor petiții prin care se solicită crearea cadrului legal pentru reducerea taxelor locale. Cei trei au predat, luni, listele Cancelariei premierului Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.



„La inițiativa Primăriei Miercurea-Ciuc, peste 5.000 de locuitori ai municipiului reședință de județ au semnat petiția prin care îi solicită premierului Ilie Bolojan ca, înainte de adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026, să asigure o posibilitate legală prin care să li se permită administrațiilor locale reducerea taxelor locale chiar în cursul acestui an. Totodată, semnatarii cer și reintroducerea facilităților fiscale acordate anterior persoanelor cu dizabilități”, se arată într-un comunicat de presă.

Primăriei Miercurea-Ciuc i s-au alăturat și municipiile Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc, care au lansat propriile petiții.

„Cele peste 10.000 de semnături transmit un mesaj clar: locuitorii județului Harghita solicită o soluție legală pentru reducerea taxelor și reintroducerea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități”, se mai arată în comunicat.

În cursul zilei de luni, listele cu semnături au fost predate personal la Cancelaria prim-ministrului de către primarii celor trei municipii, Korodi Attila, Nagy Zoltan și Szakacs-Paal Istvan.

La începutul lunii, oamenii au ieșit în stradă în Gheorghieni după protestele din Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. Aproximativ 1.000 de oameni au protestat din cauza prețurilor, taxelor și a impozitelor care au crescut în acest an și spun că nu mai fac față cheltuielilor tot mai mari.