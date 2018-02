Petre Daea face dezvăluiri: Ce spune despre Guvernul condus de premierul Viorica Dăncilă

Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenţa noului Guvern, proaspăt instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnaliştilor de la AGERPRES, în cadrul unui interviu, care este părerea lui cu privire la faptul că Executivul este condus, în premieră, de o femeie.

AGERPRES: România are pentru prima dată o femeie premier. Cum este cu o femeie în fruntea Guvernului?

Petre Daea: Este inedit. Doamna Dăncilă este construită numai din bun simţ.



AGERPRES: Nu cred că este suficient...

Petre Daea: O, cât de suficient este. Cât de necesar este să avem bun simţ în noi. Construită numai din bun simţ, este un personaj echilibrat, este o doamnă pe care o ştiu de mult. Eu i-am respectat pe toţi şefii mei de-a lungul vremii. Mi-am respectat toţi premierii cu care am lucrat şi îi voi respecta cât voi trăi, şi trebuie să vorbesc aşa cum i-am găsit, cum i-am cunoscut şi cum se manifestă. Dar vorbind despre doamna premier Dăncilă, este construită numai din bun simţ. Este un om de o calitate umană excepţională şi cu mare suflet de român, suficient de echilibrat, atent. O ştiu de mai mult timp pentru că am lucrat cu domnia sa când eram în Parlamentul României ca preşedinte al Comisiei pentru Agricultură din Senat, dânsa ne-a ajutat foarte mult în demersul nostru de a modifica prevederile regulamentare necesare pentru binele fermierilor români în Parlamentul European. A fost o serie întreagă de întâlniri, în ţară, între membrii Comisiei pde Agricultură din Parlamentul European şi membrii Comisiei de Agricultură din Parlamentului României pentru punerea de acord pe anumite zone unde nevoia o cerea şi unde cerinţa o impune.