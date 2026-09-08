Petrișor Peiu susține că nu e nicio revoltă în AUR. Ce a spus despre trio-ul Murad-Piperea-Lulea

Poziția oficială adoptată de AUR pentru încheierea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu există nicio revoltă în AUR. Nu există tabere în partidul condus de George Simion și opinii diferite, a spus Peiu, referindu-se la declarațiile făcute de Mohammad Murad, Gheorghe Piperea și Marius Lulea.

„Eu aș spune că nu există tabere în AUR, există puncte de vedere”, a spus Petrișor Peiu când a fost întrebat despre declarațiile a trei membri AUR.

Gheorghe Piperea, Mohammad Murad și Marius Lulea au apărut împreună la o emisiune de la Realitatea TV unde l-au criticat, mai direct sau mai voalat, pe George Simion și, într-un gest aparent sfidător, au cerut AUR să negocieze formarea unei majorități parlamentare cu PSD.

Liderul senatorilor AUR a declarat că aceste declarații nu arată că partidul este împărțit în mai multe tabere, ci pur și simplu o diferență de opinie. Mai mult, senatorul a spus că, în opinia sa, ce au declarat cei trei cu privire la PSD este rezonabil. Petrișor Peiu s-a referit însă doar la declarațiile făcute de Mohammad Murad și Gheorghe Piperea, fără să comenteze și afirmațiile lui Marius Lulea.

„Până la urmă suntem oameni, nu suntem obligați să avem toți același punct de vedere, dar corect este să menționăm faptul că atât domnul Mohammad Murad, cât și domnul Gheorghe Piperea, au răspuns la următoarea întrebare: dacă PSD vă invită la o discuție credeți că ar trebui să meargă AUR să aibă această discuție?

Păi cum poți să refuzi o discuție? Adică răspunsul lor a fost dat în acest context. Ei nu spun că trebuie să facem guvern cu PSD indiferent ce se întâmplă sau să votăm guvernul PSD, ci au spus că dacă PSD ne invită trebuie să ne ducem să negociem cu ei, dacă ne invită în acest scop, sigur, să formăm un guvern împreună. Dar deocamdată suntem în situația în care PSD și domnul președinte Dan au exclus orice colaborare cu AUR la guvernare”, a spus Petrișor Peiu.

Totuși, liderul senatorilor AUR a adăugat că o discuție cu social-democrații nu poate avea loc în orice condiții, ci doar dacă PSD ar fi dispus să guverneze alături de partidul lui Simion.

„Această discuție se poate face numai în contextul în care am participa la guvernare. Nu există vrei posibilitate de a discuta o majoritate iar noi să nu fim în interiorul guvernului”, a mai spus Peiu.

În continuare, poziția oficială adoptată de AUR pentru încheierea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Antena 3 CNN că partidul va obține un scor care „probabil” îi va permite să formeze guvernul.

„Soluția corectă din punct de vedere al funcționării și al principiilor democrațiilor de tip occidental ține de alegeri anticipate, e clar ca lumina zilei că nu se poate forma o majoritate stabilă. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, nu sunt un apropiat al dânsului. Dar aritmetica parlamentară va arăta cu totul diferit decât situația de acum”, a spus Peiu.

De asemenea, el a adăugat că percepția oamenilor despre AUR se va schimba atunci când partidul va ajunge la putere: „Când vom ajunge la putere lumea va observa că toate năzbâtiile care se spuneau despre noi nu sunt reale și vor spune uite „s-a melonizat AUR”, nu s-a melonizat, el așa a fost dintotdeauna”, a spus Peiu.

La patru luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, nu este deloc clar cum se va finaliza criza politică. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier. Ultimul nume vehiculat pentru această funcție este cel al fostului ambasador Luca Niculescu.