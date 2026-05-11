PNL cere PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Dacă nu are, să aibă măcar onestitatea să recunoască”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au avut schimburi de replici dure în ultimele săptămâni. Foto: Colaj INQUAM Photos

Liberalii acuză PSD că a provocat criza politică și cer social-democraților să spună ce soluții au pentru guvernarea României după consultările de la Palatul Cotroceni. „Dacă nu au soluții, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată”, a transmis PNL, luni, într-un comunicat de presă.

„Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR.

Fiecare zi în care această criză politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial costă România. Costă nivelul de trai al fiecărui român, costă încredere, stabilitate economică, investiții și capacitatea statului de a lua decizii importante pentru cetățeni.

PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil”, arată PNL într-un comunicat de presă.

„Timp de 10 luni, PSD nu a venit cu soluții alternative la programul de guvernare, pe care l-a asumat, pentru ca, în același timp să se dezică de el, constant, pe măsură ce aproba în interiorul Coaliției și în Guvern măsurile impopulare, dar necesare și urgente.

Dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine.

PNL rămâne un partid responsabil, preocupat de stabilitatea țării, de continuarea investițiilor și de consolidarea statutului european și euroatlantic al României”, se mai arată în comunicat.

Guvernul Bolojan a fost demis, pe 5 mai, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură PSD-AUR.

Nicușor Dan a purtat prima serie de discuții neoficiale cu toți liderii fostei Coaliții, pe 7 mai, după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură. Președintele nu are o soluție pentru ecuația complicată a celor patru partide care fiecare vrea altceva.