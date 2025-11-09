PNL și USR au oficializat alianța împotriva lui Ciolacu. Cele două partide susțin un candidat independent la șefia CJ Buzău

<1 minut de citit Publicat la 21:34 09 Noi 2025 Modificat la 21:34 09 Noi 2025

sursa foto: Facebook / Mihai Răzvan Moraru

Membrii Comitetului Politic al USR au validat, duminică, cu o largă majoritate, formarea alianţei electorale USR Buzău – PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, în cadrul alegerilor parţiale din 7 decembrie, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de USR, Mihai Răzvan Moraru este antreprenor şi fermier buzoian, cu peste 16 ani de experienţă în mediul de afaceri, iar printre realizările sale se numără înfiinţarea primului centru privat de cercetare în nutriţia agricolă din România.

„Pe lângă activitatea economică, s-a implicat activ în proiecte sociale dedicate reducerii abandonului şcolar în mediul rural, eforturi recompensate cu Premiul Filantropiei la Gala Oameni pentru Oameni în 2019. Mihai Moraru are 44 de ani, este căsătorit şi are doi copii”, arată sursa citată.

La alegerile parțiale pentru conducerea CJ Buzău candidează și fostul premier și lider al PSD, Marcel Ciolacu.