Predoiu acuză că proiectele din Parteneriatul Strategic cu SUA stagnează sau întârzie de ani de zile: "Să trecem de la vorbe la fapte"

Cătălin Predoiu. sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a acuzat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că, "în câteva zile, establishment-ul politic românesc va declanșa o „ploaie” de declarații despre importanța Parteneriatului Strategic cu SUA. Cod portocaliu, cel puțin". Ironic, Predoiu a adăugat că "ne vom felicita reciproc și ne vom bate amical pe spate, mulțumiți și încrezători. O să fie bine". Acesta a anunţat şi că "întregul „oraș politic” se va regrupa astăzi la recepția Ambasadei SUA pentru a celebra Independence Day”.

Predoiu a enumerat proiectele şi investiţiile comune cu SUA "stagnate sau întârziate de ani de zile".

"Investițiile americane ar însemna și securitate militară gratuită atașată.

Întregul „oraș politic” se va regrupa astăzi la recepția Ambasadei SUA pentru a celebra „Independence Day”. Curând va fi 4th of July, Ziua SUA. În câteva zile, establishment-ul politic românesc va declanșa o „ploaie” de declarații despre importanța Parteneriatului Strategic cu SUA. Cod portocaliu, cel puțin! În general, ne vom felicita reciproc și ne vom bate amical pe spate, mulțumiți și încrezători. O să fie bine!

In the meantime (n.r. - Între timp):

Proiecte economice strategice cu SUA stagnate sau întârziate de ani de zile: Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, SMR, Coridorul Vertical.

Investiții și achiziții americane incluse în SAFE: nesemnificative; se poate spune acum „almost zero”, principalul proiect fiind blocat deocamdată.

Proiecte strategice posibile, dar încă neinițiate: Portul Constanța, centre de date, incubatoare de afaceri, AI, minerale rare. Ultima vizită substanțială a unui oficial român la Washington: cu luni de zile în urmă.

Guvern cu puteri depline care să recupereze întârzierile: „it doesn’t exist”.

Nu vreau să spun că e cineva de vină; orice individualizare ar fi superficială și incorectă. Este un rezultat colectiv. Subliniez că, în România, ar fi cazul să trecem de la vorbe la fapte, totuși.

God bless Romania, the USA and our Strategic Partnership", a postat Predoiu pe Facebook.