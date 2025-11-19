Prima candidatură anunțată pentru alegerile locale din 2028: Cristian Cismaru, liderul PUSL Olt, intră în cursa pentru Primăria Slatina

1 minut de citit Publicat la 11:50 19 Noi 2025 Modificat la 11:50 19 Noi 2025

Cristian Cismaru. Foto: Facebook

Scena politică națională bifează prima candidatură oficială pentru alegerile locale din 2028. Cristian Cismaru, președintele PUSL Olt și fost administrator public al municipiului, a anunțat că va candida la Primăria Slatina, deschizând prematur un sezon electoral care se anunță intens la nivelul întregii țări.

Anunțul său nu este doar o mișcare locală, ci un semnal strategic din partea PUSL într-un moment în care partidele își calculează noile formule pentru următorul ciclu electoral. Cismaru vine cu un profil administrativ solid — fost director adjunct la Compania de Apă Olt și un nume cunoscut în gestionarea proiectelor publice — iar partidul mizează pe imaginea sa de profesionist cu rădăcini adânci în comunitate.

Mesajul transmis de Cismaru este unul care depășește granițele județene: nevoia de administrații eficiente, apropiate de cetățean și capabile să producă dezvoltare reală. El vorbește despre Slatina ca despre un oraș care poate redeveni un pol economic regional, dacă este gestionat cu seriozitate și cu respect pentru oameni. „Am Slatina în suflet și cred în potențialul ei. Este momentul să punem oamenii pe primul loc”, a declarat acesta.

Prin această lansare timpurie, Slatina devine primul oraș din România în care se conturează oficial bătălia pentru 2028, iar numele lui Cristian Cismaru repoziționează PUSL în dezbaterea națională despre ce tip de lideri și administrații își dorește România în următorii ani.

Anul 2028 pare încă departe, dar intrarea în cursă a lui Cismaru arată că marile confruntări politice au început deja.