Prima reacție a lui Nicușor Dan în criza carburanților: "Să ne păstrăm calmul. Nu se pune problema de raționalizare"

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România nu riscă măsuri de raționalizare a combustibilului în contextul actualei crize a petrolului.

“Pe orizontul imediat nu se pune ideea de raționalizare. O să fie o dinamică. Sperăm ca traficul prin strâmtoarea Ormuz să revină la normal și piața mondială să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta o să vedem o dinamică. O să vedeți întâlniri ale Guvernului cu actori din piața asta și măsuri pe măsură ce lucrurile se întâmplă”.

În ceea ce privește OUG adoptată de Guvern privind plafonarea adaosului comercial, Nicușor Dan a precizat:“În măsura în care nu ajută Guvernul va fi obligat să intervină”.

Președintele Nicușor Dan a dat detalii despre cum ar putea România să se implice în criza blocării stâmtorii Ormuz. Președintele a spus că în momentul de față, există inițiative internaționale similare cu “Coaliția de Voință”pentru Ucraina:

“Suntem într-o situație similară cu cea din Coaliția de Voință. Suntem în pregătirea unei intervenții care se va întâmpla când nu va mai exista război în zona respectivă. Mai departe de atât poate să fie o soluție diplomatică, o soluție la limită. Astea sunt scenarii.

Ca și la Coaliția de Voință, așa și acum Romnia e parte din aceste discuții”.

Despre scăderea accizelor la carburanți, cerută de PSD, Nicușor Dan a precizat:

“Asta este un calcul economic pe care nu-l putem face aici.Tocmai de aia e bine...suntem într-o criză și trebuie să ne păstrăm calmul și să discutăm cu cifrele pe masă”.