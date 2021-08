PSD îl lovește pe Iohannis cu propriile declarații: "Dublu standard. Trebuie să-i ceară demisia lui Cîțu"

În plus, social-democraţii îi cer şefului statului să nu aibă dublă măsură.

PSD: "Președintele Klaus Iohannis trebuie să ceară urgent demisia lui Cîțu"

Iohannis a susţinut public că condamnarea penală este un criteriu eliminatoriu pentru funcția de membru al Guvernului.

"Președintele Klaus Iohannis trebuie să ceară urgent demisia lui Cîțu!

Iohannis nu se poate dezice de ceea ce tot el a susținut public, în nenumărate ocazii: condamnarea penală este un criteriu eliminatoriu pentru funcția de membru al Guvernului.

PSD: "Iohannis nu se poate dezice de ceea ce tot el a susținut public"

Dublul standard nu are ce căuta la înălțimea funcției de președinte al țării!", este mesajul transmis, joi, de PSD, pe pagina de Facebook.

Maşina pe care o conducea Florin Cîţu în State, atunci când a fost tras pe dreapta de poliţişti, era un Ford vechi, fabricat în anii `90.

"Era deja o mașină veche, fabricată în anii 90. Florin a trebuit să o vândă ca să poată plăti amenda de peste 1.000 de dolari", potrivit unor surse citate de libertatea.ro.

Autoturismul în care se afla Florin Cîțu în momentul când a fost prins de Poliția din statul american Iowa, în urmă cu 20 de ani, era un Ford Probe, un model sport coupe.

Florin Cîțu, prins băut la volan în Statele Unite: "Am făcut o greșeală acum 20 de ani"

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la 2 zile de închisoare sau plata a 1000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. În cursul zilei de miercuri, Cîțu a confirmat greșeala făcută.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL.", a declarat Florin Cîțu, miercuri.

