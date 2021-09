PSD anunță strategia de dărâmare a Guvernului Cîțu: ”Atunci vom depune moțiune de cenzură”

”Am decis, împreună cu colegii din Biroul Permanent Național, să declanșăm o campanie de strângere de semnături pentru plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică.

(...) Aceste dezbateri trebuie să fie unele extrem de rapide, de aceea am cerut procedura de urgență. Această campanie de strângere de semnături are rolul de a sensibiliza parlamentarii de la celelalte partide politice, fie că vorbim despre PNL, UDMR, USR PLUS sau AUR.

De asemenea, miercuri, vom avea o întâlnire cu reprezentanții celor mai importante organizații patronale, care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii din România, pentru a discuta măsurile care pot fi luate pentru sprijinirea acestora, ele fiind la fel de afectate de valul de scumpiri la energie, la gaze, la combustibil.

(...) Al doilea lucru pe care doream să îl comunic este cel referitor la moțiunea de cenzură. Imediat ce CCR se va pronunța, există două posibilități: să o declare neconstituțională, și atunci vom depune imediat în Parlament moțiune de cenzură, sau să fie declarată constituțională și, atunci când va ajunge la vot în Parlament, PSD va vota această moțiune”, a spus Radu Oprea în timpul unei conferințe de presă.

Conferință de presă susținută de senatorul Stefan Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, și deputatul PSD, Alexandru Rafila, vicepreședinte al Camerei Deputaților, după ședința Biroului Permanent Național

