Radu Miruţă a anunţat că militarii români au fost retrași din Irak: "NATO s-a ocupat de evacuarea întregii baze"

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, vineri seară, că militarii români au fost retrași din Irak, în cadrul unei misiuni NATO de relocare a soldaţilor în Europa, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. "Nu mai este niciun militar român acolo, în Irak. Au fost 117 militari și două persoane de la MAE, NATO este cea care s-a ocupat de evacuarea întregii baze", a afirmat Miruţă la TVR Info.

Ministrul Apărării a punctat că a fost vorba despre o misiune NATO, în colaborare cu aliații. Alianța a coordonat planul acesta de evacuare, iar fiecare țară participă prin a-i aduce acasă.

"Nu mai este niciun militar român acolo (n.r., în Irak). Au fost 117 militari și două persoane de la MAE, NATO este cea care s-a ocupat de evacuarea întregii baze. 81 dintre militarii români sunt la Baza Incirlik din Turcia. În această seară la ora 21 (n.r. - vineri), pleacă de la Baza 90, din Otopeni, un avion militar pentru a-i prelua și se va întoarce în această noapte cu cei 81.

Ceilalți sunt la Baza Ramstein din Germania, unde mâine dimineață (n.r. - sâmbătă) pleacă un avion pentru a-i aduce și pe ei până la prânz acasă", a afirmat Radu Miruţă pentru sursa amintită.

NATO a transmis că a relocat în siguranță întregul personal din Orientul Mijlociu în Europa.

"Aș dori să mulțumesc Republicii Irak și tuturor aliaților care au contribuit la relocarea în siguranță a personalului NATO din Irak. De asemenea, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști", a spus generalul Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat în Europa.

Misiunea NATO din Irak își va continua activitatea de la Comandamentul Forțelor Reunite de la Napoli.