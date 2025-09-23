Rareş Bogdan, atac furibund la adresa colegilor din coaliţie: "PSD are un comportament schizoid, nu am încredere în acest partid"

Liberalul Rareş Bogdan lansează un atac furibund la adresa partenerilor din coaliţie. "PSD are un comportament schizoid", susţine europarlamentarul PNL, care anunţă că nu are încredere în social-democraţi. Sursa foto: Hepta

Liberalul Rareş Bogdan lansează un atac furibund la adresa partenerilor din coaliţie. "PSD are un comportament schizoid", susţine europarlamentarul PNL, care anunţă că nu are încredere în social-democraţi, deşi aceştia guvernează alături de partidul din care face şi el parte, informează Antena 3 CNN.

"Eu cu PSD am experienţe multiple şi nu cele mai fericite. Am fost cu ei coaliţie. În momenul acesta nu prea înţeleg ce face PSD, dacă e la guvernare sau în Opoziţie. Cred că ar trebui să se hotărască. Sau se hotărăsc să fie la guvernare şi să susţină şi să negocieze, sigur, fiecare măsură, ori să intre în Opoziţie.

În momenul ăsta... PSD - dimineaţă sunt la guvernare şi la coaliţie, unde sunt foarte cuminţi, nu scot niciun cuvânt, iar seara ies pe TV şi atacă măsurile pe care le adoptă împreună în ședințele de coaliţie. E un comportament uşor schizoid, dar, reped, de la PSD mă aştept la orice, nu am încredere în acest partid, nu am avut niciodată", a afirmat Rareş Bogdan.

Mihai Tudose spune că se găseşte repede un nou premier

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marți că, dacă premierul Ilie Bolojan dorește să demisioneze, țara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore.

"Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul şi cu minoritățile. Dacă domnul Bolojan îşi duce la capăt amenințarea sau promisiunea - că înțeleg că şi luni a zis că el demisionează...

Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități, de niște modele economice şi de niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia", a spus Tudose la Bruxelles, într-un briefing cu jurnaliști români.