Surpriză de proporții în USR, acolo unde deputatul Stelian Ion a cerut intrarea la guvernare. Solicitarea ar fi fost postată pe grupul intern al formațiunii, unul pe care o parte dintre liderii partidului l-ar dori chiar desființat din cauza mesajelor care se scurg către presă.

Stelian Ion ar vrea ca USR să primească Ministerul Justiției și pe cel al Mediului în viitorul guvern condus de Ludovic Orban.

„România a fost făcută din oameni care n-au stat deoparte. Ne-am luptat crâncen timp de trei ani de zile în Parlament pentru a ne salva justiția și democrația. Acum Dragnea e la locul său, PSD-ul a fost înfrânt la europarlamentare, iar Dăncilă a fost exmatriculată. Lumea are de la noi așteptări enorme și nu mai are răbdare.



Putem alege să luptăm în continuare, să fim în centrul acțiunilor de luptă anti PSD, dar de data aceasta cu muniție chiar din Guvern, sau putem alege să fim spectatori la piesa în care alții salvează sau încearcă să salveze justiția/democrația. Părerea mea este că greșim dacă stăm pe margine. Nu putem lăsa PNL-ul de capul său. Trebuie să fim acolo. Ăsta a fost votul din 26 mai! Lumea ne vrea acolo.



Eu cred că ar trebui să ne asumăm câteva portofolii, cel puțin justiția și mediul. Nu putem lăsa aceste domenii pe mâna altora. Sigur, ne vor pune bețe în roate, nu putem da OUG-uri pe justiție, dar putem folosi asumarea răspunderii guvernului pentru un pachet legislativ f. bun pe aceste domenii. Să intri acum la guvernare pare un gest nebunesc, dar care este partidul cel mai curajos din Parlament? PNL-ul? Dacă trece un asemenea pachet, am făcut o treabă excelentă, dacă nu trece de parlament și se adoptă o moțiune de cenzură măcar plecăm cu fruntea sus că ne-am luptat și încercăm anticipate.



Rămânând cuminți pe margine în următoarele zile se va vorbi doar despre PNL, Iohannis, iar noi vom fi considerați ca ăia guralivi și lași. Iohannis va fi președintele care a alungat PSD de la guvernare, PNL va fi partidul matur, responsabil, care pune interesul țării mai presus de interesele proprii și care își asumă curajos guvernarea, iar noi ne vom uita năuciți de pe margine.", se arată în mesajul publicat de Hotnews.

Totuși, majoritatea liderilor formațiunii par să încline spre varianta deja anunțată, aceea de a susținerii parlamentare pentru un guvern liberal și intrarea la guvernare doar după alegeri. Anticipate sau la termen. Acesta ar urma să și mandatul cu care liderul formațiunii, Dan Barna, ar urma să meargă marți la consultările de la Cotroceni.