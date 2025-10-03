Reacția MAE după ce Putin i-a luat apărarea lui Călin Georgescu: „Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație de la Moscova”

Precizările vin după ce Vladimir Putin a făcut o referire indirectă la Călin Georgescu și anularea alegerilor prezidențiale din România de anul trecut. Foto: Profimedia Images/Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a atras atenția, vineri, că România nu acceptă lecții despre democrație și alegeri de la Rusia, o țară care „comite crime de război” și unde „opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin”. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a adăugat că Rusia a interferat în alegerile din România, dar și în cele din Republica Moldova, în mod sistematic. Reacția MAE vine după ce Vladimir Putin i-a luat apărarea lui Călin Georgescu și a afirmat că în România procesul electoral a fost transformat într-o farsă.

Andrei Țărnea a atras atenția că afirmațiile făcute de președintele rus fac parte din discursul de propagandă tipic al Moscovei.

„Înțeleg că sunt cozi interminabile la benzină în Federația Rusă, dar nu cred că asta înseamnă că trebuie să comentam iarăși și iarăși exact aceleași afirmații venite de la Kremlin doar pentru că sunt exprimate în cadrul Valdai (un think thank din Rusia n.red)”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE.

Acesta a adăugat că Rusia a interferat în procese electorale din mai multe țări și că a încercat „sistematic” să influențeze alegeri în România și în Republica Moldova.

„Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova”, a explicat purtătorul de cuvânt al MAE.

Andrei Țărnea a amintit că Rusia este un stat agresor care „comite crime de război”.

„O țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu exista presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui”, a conchis purtătorul de cuvânt al MAE.

Precizările vin după ce Vladimir Putin a făcut o referire indirectă la Călin Georgescu și anularea alegerilor prezidențiale din România de anul trecut, într-un discurs ținut joi seara, la Soci, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valda. Președintele rus a afirmat că alegerile din România s-au transformat într-o farsă.

Declarațiile lui Vladimir Putin au venit la câteva ore după ce Nicușor Dan a prezentat raportul procurorului general al României liderilor europeni la summitul Comunității Politice Europene despre ingerința rusească în alegerile din România.