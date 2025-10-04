Rogobete: Declarațiile făcute la CJ Iași despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf. Maria sunt o lipsă totală de responsabilitate

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că declarațiile făcute vineri la Consiliul Județean (CJ) Iași despre grupurile sanitare și chiuvetele din saloanele ATI de la Spitalul de Pediatrie "Sfânta Maria" reprezintă "o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate". În ultimele săptămâni, şapte bebeluşi care au fost internați la spitalul de copii din Iași au murit, fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens, iar Alexandru Rogobete a cerut demiterea medicilor de aici.

"Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași și trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinți public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI și să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul? Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo", a subliniat ministrul Rogobete, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook în cursul nopții de vineri spre sâmbătă.

Totodată, el arată că ar fi o situație 'extrem de gravă' dacă în acest caz s-a semnat recepția unor lucrări diferit de ce există în realitate în saloanele spitalului.

"Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților. Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat și validat astfel de nereguli. Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă!", a mai scris ministrul Sănătății.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a negat, vineri, informațiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul 'Sfânta Maria' nu ar fi chiuvete, acesta menționând că saloanele au grupuri sanitare cu chiuvetă, iar la intrarea în salon sunt dispozitive cu dezinfectanți.

"În spațiul public s-a rostogolit informația că în secția ATI sau că în Spitalul 'Sfânta Maria' nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde practic funcționează secția ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă. La fel, sunt cabinete medicale care, de asemenea, au chiuvetă prevăzută. (...) Se vede foarte clar că acolo sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident, avizate de DSP, și la faza Dali, și ulterior, la faza de autorizație de funcționare", a declarat, într-o conferință de presă, președintele CJ Iași.

Totodată, Costel Alexe a reamintit că Spitalul pentru copii este cea mai mare unitate de profil din Moldova, unde, anual, aproximativ 100.000 de copii cu vârste de până la 18 ani sunt internați sau beneficiază de servicii medicale, 40.000 dintre ei trecând prin UPU.

"Asta înseamnă că acolo se salvează vieți. Practic, vin copiii bolnavi și pleacă acasă sănătoși. E regretabil că am pierdut viețile unor copii care, dacă aveau o șansă, mai mare sau mai mică, aveau o șansă la viață. În mod normal trebuiau să iasă cât de cât posibil sănătoși de acolo. Vreau să spun cât se poate de răspicat că Consiliul Județean Iași nu tolerează nerespectarea procedurilor medicale, nu tolerează sub nicio formă principiul 'lasă că merge și așa'. Dacă e mai multă rigoare, vom angaja oameni ca aceste protocoale să fie respectate. Dacă avem nevoie de oameni responsabili, fie vom angaja, fie vom transfera de la alte spitale, doar să nu mai punem în pericol nici o secundă viața copiilor comunității noastre", a mai spus Costel Alexe.

Întrebat câte cazuri de infecții nosocomiale asociate actului medical au fost înregistrate de la începutul anului la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi acesta nu a putut să ofere un răspuns.

Costel Alexe a mai afirmat, în aceeași conferință de presă, că susține aplicarea de măsuri suplimentare pentru creșterea rigorii și responsabilitatea în spitalele din subordine, dar a precizat că responsabilitatea directă pentru actul medical aparține echipei medicale și conducerii spitalului, sub supravegherea entităților sanitare ale statului.

Șapte copii care au fost internați la Spitalul "Sf. Maria" din Iași au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași.

Ministrul Sănătății anunța, pe 29 septembrie, măsuri "ferme și concrete" pentru prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor. 'Am dispus demiterea conducerii DSP Iași și am solicitat președintelui CJ Iași schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a lipsei grave de coordonare administrative și procedurale', a scris Rogobete pe Facebook, la acel moment.

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul 'Sf Maria' din Iași va fi trimis Parchetului General, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferință de presă.

Ministrul a precizat că avizul medical pentru unitatea spitalicească a fost emis ilegal.

Potrivit acestuia, în urma controlului au fost identificate o serie de deficiențe administrative, cum ar fi modul în care a fost numită șefa secției de ATI în acest spital, 'cu încălcarea și nerespectarea prevederilor legale din Legea 95'.

În ceea ce privește medicul epidemiolog al unității medicale, Rogobete a spus că nu au fost prezentate documente privind susținerea vreunui examen de promovare în funcția de coordonator.

"Au fost identificate materiale sanitare de protecție sterile depășite ca termen de valabilitate (...). La data controlului, la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosință depozitate necorespunzător, și anume pe pervazul geamurilor. Din verificările efectuate, în secția de ATI, etajul 3, nu există circuite funcționale și vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secția ATI de acolo. Rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curățare și dezinfectare a mâinilor.

Pe scurt, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienți, pentru aparținători, nu există locuri specifice pentru dezinfecția mâinilor, locuri dedicate pentru ca aparținătorul sau personalul medical din afara secției să se poată echipa cu echipamente de protecție. Acestea au rolul lor, de a limita răspândirea germenilor patogeni", a mai afirmat Alexandru Rogobete joi, în conferința de presă.