Scandal după ce Dragoș Sprînceană a spus că SUA trebuie să ignore mesajele pro-Ucraina ale României pentru că are președinte interimar

Prim-ministrul a spus că a discutat cu Dragoș Sprînceană deoarece a auzit că acesta participă la petrecerile de la Mar-a-Lago. Foto: colaj Facebook

Este scandal din cauza trimisului special din Statele Unite. Dragoş Sprînceană, omul desemnat de premierul României să refacă legătura cu administraţia Trump, a făcut mai multe declaraţii controversate. Afaceristul român spune că a spus oficialilor americani din administratia Trump să îl ignore pe preşedintele interimar, Ilie Bolojan. Elena Lasconi îi cere clarificări lui Marcel Ciolacu după declaraţiile făcute de Dragoş Sprînceană și spune că dacă se confirmă această poziție a acestuia, demisia lui Colacu ”nu mai este o opţiune, ci o necesitate”.

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană, contactat de Marcel Ciolacu să fie emisarul României în SUA, a afirmat, duminică seara, că Administrația Trump trebuie să ignore declarațiile pro-Ucraina venite din România câtă vreme țara noastră are un președinte interimar. „Trebuie să așteptăm un președinte stabil în România și apoi să reluăm legăturile”, a spus el într-o intervenție la Digi24.

Dragoș Sprînceană e de părere că Administrația SUA ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina și pro-Franța ale președintelui interimar Ilie Bolojan,

Referindu-se la declarațiile de susținere a Ucrainei făcute de către președintele Ilie Bolojan, Sprîceană a afirmat: „Administrația americană trebuie să ignore un pic mesajele pro-Ucraina și pro-Franța deoarece avem un președinte interimar. Trebuie să așteptăm un președinte stabil în România și apoi să reluăm legăturile. SUA își doresc oprirea războiului din Ucraina și, câtă vreme România își dorește același lucru, suntem pe aceeași lungime de undă”, a spus el.

Sprînceană: „Am transmis aceste mesaje care mi s-au cerut de la biroul domnului Ciolacu”

„Nu este emis niciun mandat oficial, doar am fost rugat să intermediez anumite discuții, să deschid anumite căi de comunicare. Nu există niciun document scris, nu am directive de la guvernul român. Dacă aveam un mandat să fac lobby, exista un contract și trebuia să fiu plătit. Am făcut-o din bunăvoință și pentru că-mi iubesc țara. Am transmis aceste mesaje care mi s-au cerut de la biroul domnului Ciolacu”, a mai spus Dragoș Sprînceană.

De asemenea, el a fost invitat să explice și declarațiile critice la adresa lui Emmanuel Macron.

„Nu sunt un fan al președintelui Macron. Nefiind un fan al lui, eu cred că nu reprezintă Uniunea Europeană. Domnul Macron își dorește continuarea războiului din Ucraina, iar România se aliniază acestei direcții prin declarații ale unora. SUA nu o să fie încântate. Câtă vreme războiul continuă, România nu o să fie bine”, a spus omul de afaceri.

Marcel Ciolacu a anunțat săptămâna trecută că omul de afaceri stabilit în SUA, membru al Partidului Republican, este unul dintre emisarii aleși de el pentru a reprezenta interesele țării noastre în rândul Administrației Trump, cu precădere în ce privește ridicarea vizelor pentru România.

Lasconi, după afirmațiile lui Sprînceană: Dacă e așa, demisia lui Colacu ”nu mai este o opţiune, ci o necesitate”

Liderul USR Elena Lasconi, candidat la Preşedinţie, îi cere premierului Marcel Ciolacu să ofere de urgenţă clarificări publice privind declaraţiile făcute de Dragoş Sprînceană, trimisul său special în Statele Unite, referitoare la relaţia cu, SUA, cu UE şi la susţinerea faţă de Ucraina.

Ea apreciază că, dacă afirmaţiile acestuia reflectă poziţia şefului Executivului, demisia lui Colacu ”nu mai este o opţiune, ci o necesitate”.

”Îi solicit premierului Marcel Ciolacu să ofere de urgenţă clarificări publice privind declaraţiile făcute de domnul Dragoş Sprînceană, trimisul său special în Statele Unite. Afirmaţia acestuia făcută în direct la Digi24, potrivit căreia prim-ministrul nu este aliniat cu preşedintele interimar Ilie Bolojan şi nu susţine poziţia Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei, este extrem de gravă şi necesită o reacţie imediată. Dacă această poziţie reflectă, într-adevăr, mandatul transmis de premier, atunci avem de-a face cu o tentativă periculoasă de repoziţionare a României în afara consensului euroatlantic, fără consultare publică şi fără mandat democratic. Într-o astfel de situaţie, demisia domnului Ciolacu nu mai este o opţiune, ci o necesitate”, afirmă Lasconi.

În opinia sa, România nu îşi poate permite ambiguităţi în politica externă.

”Nu vorbim despre o simplă eroare de comunicare, ci despre o posibilă deviere de la direcţia strategică a statului român. În acest context, îl întreb public pe domnul Ciolacu dacă a discutat cu preşedintele interimar Bolojan despre această misiune diplomatică sau dacă a preferat să o desfăşoare unilateral, în dispreţ faţă de principiile colaborării instituţionale. Sau poate domnul Ciolacu era prea ocupat cu postările cu limbaj suburban pe social media”, argumentează ea.

Liderul USR remarcă faptul că Dragoş Sprînceană a exprimat anterior poziţii apropiate de cele ale candidatului prorus Călin Georgescu, apreciind că ”ridică întrebări legitime despre criteriile pe baza cărora a fost desemnat să reprezinte România într-un context atât de sensibil”.

”România este un partener de încredere al Statelor Unite şi un stat profund angajat în valorile şi obiectivele Uniunii Europene. Orice tentativă de subminare a acestui angajament trebuie respinsă cu fermitate”, conchide Elena Lasconi.