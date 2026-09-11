Scandal în Guvern. Grațiela Gavrilescu îi cere premierului să intervină după atacurile unui înalt oficial la adresa justiției

1 minut de citit Publicat la 10:30 11 Sep 2026 Modificat la 10:30 11 Sep 2026

Grațiela Gavrilescu îi cere premierului să intervină după atacurile unui înalt oficial la adresa justiției / sursă foto: Facebook/ Grațiela Gavrilescu

Președintele Biroului Executiv al PUSL, deputatul Grațiela Gavrilescu, îi solicită premierului Ilie Bolojan să explice public dacă afirmațiile secretarului general al Guvernului, Dan Reșitnec, reprezintă poziția oficială a Executivului. "România nu poate fi guvernată prin jigniri, presiuni politice și atacuri la adresa justiției", a transmis Grațiela Gavrilescu.

Într-o interpelare adresată premierului, Grațiela Gavrilescu acuză faptul că înaltul oficial guvernamental ar fi contestat dreptul legal al Partidului Umanist Social Liberal de a deține un sediu și de a se adresa instanțelor pentru prelungirea contractului de închiriere.

Potrivit deputatului PUSL, Dan Reșitnec ar fi sugerat inclusiv că hotărârile Curții de Apel București ar putea fi influențate politic și ar fi folosit expresii jignitoare la adresa formațiunii.

Situația este considerată cu atât mai gravă cu cât Secretariatul General al Guvernului are printre atribuții reprezentarea Executivului în fața instanțelor, precum și asigurarea legalității și stabilității actului de guvernare.

Mesajul transmis de Grațiela Gavrilescu

Grațiela Gavrilescu îi cere premierului să precizeze dacă își asumă declarațiile secretarului general și ce măsuri va lua pentru apărarea independenței justiției, a separației puterilor în stat și a dreptului partidelor politice de a recurge la instanțele de judecată.

"România nu poate fi guvernată prin jigniri, presiuni politice și atacuri la adresa justiției. Un înalt funcționar al statului are obligația de a respecta legea, instituțiile și principiile democratice”, este mesajul transmis prin demersul parlamentar.

Interpelarea pune astfel premierul în fața unei întrebări directe: poate un reprezentant de rang înalt al Guvernului să conteste public hotărârile instanțelor și drepturile unui partid parlamentar fără ca șeful Executivului să reacționeze?