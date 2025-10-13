Scandal între ministrul Fondurilor Europene și magistrați. Pîslaru acuză CSM că face "declarații false"

"Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit", a spus Pîslaru. Foto: Agerpres

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europne, Drago Pîslaru, a contrazis declaraţia recentă a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023. "Declaraţia este gravă şi falsă. Este inacceptabil ca o instituţie a statului să inducă în eroare opinia publică şi să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană", a scris ministrul pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a afirmat că a discutat personal cu coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, Celine Gauer, care l-a asigurat că, în momentul în care Guvernul României finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit.



"Am discutat personal cu doamna Celine Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, şi am primit confirmarea că, în momentul în care Guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit. Prin urmare, afirmaţiile CSM sunt nu doar nefondate, ci şi periculoase - ele afectează credibilitatea României în relaţia cu Comisia Europeană şi alimentează o percepţie falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate. Nu este vorba despre o 'vânătoare de magistraţi'. Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-şi poată ţine promisiunile faţă de propriii cetăţeni şi faţă de partenerii europeni", a subliniat Pîslaru.



El a adăugat că Executivul condus de premierul Ilie Bolojan "lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate şi respect pentru principiul separaţiei puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent".



"Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională. Înseamnă corectitudine, echitate şi sustenabilitate - valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere", a adăugat şeful MIPE.



Consiliul Superior al Magistraturii a susţinut, vineri, într-un comunicat, că legea adoptată recent de Guvern privind pensiile magistraţilor nu are "nicio legătură" cu cerinţa formulată de Comisia Europeană, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că actul normativ vizează un jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).



"Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că 'rezolvarea pensiilor magistraţilor' ar constitui un jalon de care depinde 'o sumă de peste 200 de milioane de euro' din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări: Prin Legea 282/2023 a fost modificat substanţial regimul pensionării magistraţilor (sub aspectul condiţiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024", a explicat instituţia.



De asemenea, Consiliul a menţionat că aceeaşi Lege 282/2023 a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor, iar, ulterior, prin Decizia Curţii Constituţionale 724/2024, dispoziţiile privind impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituţionale.



"În consecinţă, Comisia Europeană a constatat că, în privinţa impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei 724/2024 a Curţii Constituţionale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înţelege că prevederile relevante ale Legii 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de Guvern. Aşadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraţilor (condiţii de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate", a indicat CSM.



Conform CSM, legea adoptată recent de Guvern "nu are nicio legătură" cu cerinţa formulată de Comisia Europeană printr-o scrisoare din 25 martie.