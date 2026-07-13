Scandal între PNL și PSD pe tema PNRR. Motreanu: "Semnătura lui Grindeanu și-a pierdut valoarea”. Grindeanu: "Minți urât și sulfuros"

Noul front de dispută îl reprezintă reformele din PNRR. Sursa colaj: Hepta/Agerpres

Conflictul dintre PNL și PSD se adâncește după consultările informale de luni de la Cotroceni, în condițiile în care negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas. Noul front de dispută îl reprezintă reformele din PNRR. Astfel, Dan Motreanu îl acuză pe șeful PSD, Sorin Grindeanu, că și-a încălcat angajamentele privind reformele asumate în fața Comisiei Europene, în timp ce șeful social-democraților îi răspunde și-l acuză de minciună.

Liderul social-democraților susține că PSD sprijină în continuare absorbția fondurilor europene și că nu își retrage angajamentele asumate, însă afirmă că nu va vota reforme precum legea salarizării în forma propusă de Guvern.

Acuzațiile lansate de Dan Motreanu

Dan Motreanu spune că În luna aprilie, la Cotroceni, Sorin Grindeanu a semnat acordul privind susținerea proiectelor din PNRR și declara că PSD va vota legile necesare implementării acestuia „indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție”.

"Astăzi spune exact contrariul. Invocă faptul că PSD este în opoziție – opoziție în care și-a dus singur partidul – pentru a justifica refuzul de a susține aceleași legi. Nu este însă prima dată când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea".

Dan Motreanu a precizat că PSD a încălcat Acordul Politic, Programul de Guvernare și Rezoluția comună a coaliției – "toate fiind documente asumate prin semnătura lui Sorin Grindeanu".

"Mai mult, a provocat ieșirea de la guvernare și căderea executivului cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru prima rotativă.

Ulterior, PSD a refuzat să semneze Acordul pentru România propus de PNL pentru începerea negocierilor privind formarea unui nou guvern, deși acel document stabilea clar angajamentul viitorului executiv de a adopta prin angajarea răspunderii legile necesare pentru finalizarea PNRR.

PSD a refuzat inclusiv soluția unui guvern minoritar PNL–USR–UDMR în prima parte a rotativei, deși aceasta respecta înțelegerea inițială și oferea României o cale de ieșire din blocajul politic", a mai precizat Motreanu.

Liberalul susține că încălcarea repetată a angajamentelor de către PSD pune sub semnul întrebării orice viitoare înțelegere politică între cele două partide.

"Există o diferență între o schimbare de opinie și încălcarea repetată a unor angajamente asumate prin semnătură. Când același lucru se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, nu mai vorbim despre excepții. Vorbim despre un mod de a face politică.

Iar când sunt puse în joc miliarde de euro din PNRR, investițiile de care depind comunitățile din toată România și credibilitatea statului român în fața partenerilor săi, o semnătură nu poate fi tratată ca o simplă formalitate. Dacă angajamentele asumate prin semnătură nu mai sunt respectate, atunci pe ce se mai poate construi încrederea dintre partidele politice și, mai ales, încrederea românilor în cei care îi conduc?".

Replica lui Sorin Grindeanu

În replică, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Dan Motreanu că minte și a respins afirmațiile potrivit cărora PSD ar bloca PNRR. Totodată, Grindeanu a acuzat PNL că a blocat la rândul său proiecte din PNRR și a cerut un dialog real înainte de adoptarea noilor reforme.

"Dan Motreanu, minți. Minți urât și minți sulfuros. PSD susține pe deplin absorbția banilor din PNRR. Nu retrag nicio semnătură. Eu sunt cel care a trecut în 24 de ore patru proiecte pe PNRR în ultima zi de sesiune la Cameră, în timp ce voi - prin Abrudean, făceați spa la Senat și ați picat două proiecte esențiale. Apropos, nici Bolojan nu a fost la vot, așa mult i-a păsat de banii din PNRR.

Și proiectele au picat, Dane. Acum tu îmi pretinzi mie să votez ce?! Ați trimis vreun proiect?! Zero! Doar gargară. Vrei să vorbim de legea salarizării? Sindicatele spun că este o catastrofă, că taie din banii oamenilor. Că ați făcut prin Pîslaru un simulacru de dezbatere. Că ați schimbat tot ce s-a discutat înainte. Și că adânciți de fapt inechitățile în loc să le corectați. PSD nu va vota așa ceva. Nu votăm cu mâna la spate, Dane. Că așa vreți voi… despre asta este vorba și degeaba încerci să o dai în altele".

Grindeanu i-a reproșat lui Motreanu că PSD a sprijinit în trecut guvernele și proiectele PNL, însă a avertizat că social-democrații nu vor mai susține automat inițiativele liberalilor:

"V-am mai pus guverne când voi stăteați pitiți în carantină. V-am mai pus și pe liste comune (tu ești unul dintre beneficiari), v-am mai votat și tot felul de pachete și pachețele. Dar gata, Dane. E nevoie de dezbatere. Este nevoie de transparență. Este nevoie de dialog real cu partenerii sociali. Asta am spus și azi. Oricât ai minți, Dani Motreanu, adevărul acesta este! Nu nenorocim România, că așa vreți voi de la PNL și noii tăi colegi șoșocari (apropo, ca liberal vechi… ești mândru de asta, Dane?!)".

Sorin Grindeanu a declarat luni, după discuțiile de la Cotroceni, că varianta organizării de alegeri anticipate nu poate fi exclusă și rămâne un scenariu luat în calcul, deși nu îl consideră cea mai bună soluție.