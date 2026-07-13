”Atmosferă zen” la Cotroceni, dar fără soluţie pentru guvern. Kelemen Hunor: ”O majoritate confortabilă nu se poate găsi, e clar”

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat luni că, la consultările de la Cotroceni, a propus formarea unui Guvern de „armistiţiu”, în condiţiile în care o majoritate „confortabilă” nu poate fi obţinută, notează Agerpres.

„A fost o atmosferă zen, ca să zic aşa. Am discutat în prima parte proiectele de lege care trebuie aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR şi SAFE, şi apoi am discutat politic şi toată lumea a fost foarte argumentată şi fără nervi. Preşedintele răbdător, mediator, dar, din păcate, nu am ajuns la o soluţie. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul cunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, e clar”, a declarat liderul UDMR, la Digi24.

El a adăugat că a propus o abordare în etape.

„Trebuie să ne gândim la Guverne minoritare succesive, eventual - asta am propus eu să mergem etapizat - şi prima variantă, în prima perioadă, să încercăm un Guvern de 'armistiţiu', că nu folosim acest termen de război militar în sensul adevărat al cuvântului, ci îl transpunem în politică. I-ar ajuta pe colegii din PNL şi USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres şi în forurile statutare vizavi de PSD. (...) Asta ar veni în ajutorul PNL, USR şi PSD să refacem coaliţia până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu reuşim să închidem PNRR şi nu vom reuşi să găsim o soluţie pe termen mediu. După care, se pot întoarce la competiţie politică (...) şi se poate merge cu Guverne minoritare. Eventual, în ultimul an, în 2028, cu un Guvern tehnocrat, unul care pregăteşte alegerile parlamentare şi administrează ţara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. În orice variantă luăm, astăzi, nu vom găsi o soluţie confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028, trebuie să înţelegem acest lucru. (...) Nu am vorbit de premier”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR consideră că un asemenea Guvern de „armistiţiu„ ar putea funcţiona până la aprobarea bugetului. El a mai spus că preşedintele nu a făcut niciun comentariu pe marginea propunerii, sugerând că această variantă ar putea fi convenabilă inclusiv pentru şeful statului.