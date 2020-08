Se cere demisia ministrul Sănătății: "Face campanie electorală. A inaugurat un dispensar deschis de patru ani"

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit, în timpul vizitei sale, la Galați, despre situaţia de la Spitalul Judeţean Galați. ”Detaşarea se face pe treizeci de zile. La Spitalul Judeţean din Galaţi sunt 18 medici ATI. Credeţi că ar putea să coboare în acel loc, cineva? Eu zic că da (…) Pe lângă cei care sunt detaşaţi. Dacă vreţi o părere personală şi nu numai personală, la Spitalul Judeţean este un prost management, în care ai doar 300 de pacienţi dintr-un total de 1.800 cât trebuie să fie, ai 2.200 de cadre din care 193 sunt infectate şi tu nu poţi justifica un personal care să meargă jos? (…) Haideţi să ajungem la un context în care un management trebuie să asigure o unitate de terapie mobilă care ne-a fost solicitată şi le-am dat-o a doua zi după ce am fost aici”, a spus Nelu Tătaru.

Conducerea Consiliului Judeţean Galați îl acuză pe ministrul Sănătăţii de faptul că, în plină epidemie, a venit la Galaţi, cu scop electoral şi a inaugurat un dispensar deschis în urmă cu patru ani.

”Îi cer public demisia”

”Sunt stupefiat şi indignat de modul în care domnul ministru acţionează în timpul unei crize sanitare. El are timp de campanie electorală, iar în ţară creşte numărul de cazuri de COVID-19. Astăzi (luni – n.r.) în judeţul Galaţi a inaugurat un dispensar care a mai fost inaugurat în urmă cu 4 ani. Înainte de alegeri, din patru în patru ani, un penelist sau un pedelist inaugurează acelaşi sediu. În plus, în ceea ce priveşte unitatea mobilă de Terapie Intensivă, Spitalul şi Consiliul Judeţean au luat toate măsurile. Am luat măsurile care ţin de noi, detaşările sunt treaba ministerului, aşa cum a zis chiar ministrul. Ministrul este un mincinos, el minte şi face campanie electorală, de aceea îi cer public demisia”, a declarat, pentru Mediafax, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

Conducerea Spitalului Judeţean din Galaţi aşteaptă soluţii de la Ministerul Sănătăţi

„Între 5 şi 19 august vor veni doi medici rezidenţi, studenţi în anul 4, la Iaşi. De la ministru am aflat că vin şi doi medici rezidenţi de la Bucureşti. Nu ştim când. După două săptămâni cei de la Iaşi vor pleca, aşa ni s-a spus. Din fericire în momentul în care vorbim nu avem nevoie de unitatea mobilă”, a declarat, pentru Mediafax, managerul Spitalului Judeţean Galaţi, Alina Dobrea.

Unitatea mobilă de Terapie Intensivă a fost trimisă la Galaţi de ministrul Sănătăţii în urmă cu trei săptămâni. De atunci este nefolosită deoarece nu există personal.