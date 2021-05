Ședință secretă la Senat pentru sancțiunea primită de Șoșoacă

Update: Potrivit ultimelor informaţii, în urma şedinţei, senatoarea Diana Şoşoacă a primit doar un avertisment scris.

Contestaţia Dianei Şoşoacă cu privire la sancţiunea primită în urma comportamentului din Parlament, va fi dezbătută într-o şedinţă secretă a Senatului.

Diana Şoşoacă a fost sancţionată cu avertisment scris pe 26 aprilie, pentru derapajele din plen. Senatoarea nu mai poate reprezenta Camera superioară a Parlamentului în relatii interne şi externe pentru o perioada de trei luni.

Diana Șoșoacă a contestat avertismentul scris primit de la conducerea Senatului României pentru nepurtarea măștii de protecție și comportament neadecvat.

"Se va discuta o contestație pe care au am formulat-o împotriva hotărârii numărul 13 din 26 aprilie 2021 cu privire la sancționarea mea. Daca va fi sedință seretă bucuroși le-om duce toate, de e pace de e război, nu e nicio problemă, am înțeles că am acordate 5 minute pentru a discuta. Eu sunt obișnuita cu minutul independentului, dar le mulțumesc pentru cele 5 minute. Avand în vedere că într-un minut am reușit de-a lungul acestei legislaturi parlamentare să sintetizez zeci de pagini, în 5 minute cred că voi putea să sintetizez sute de pagini de legislație.

Le-am formulat foarte clar o contestație. De dânsii ține dacă vor să respecte Constituția României. Pâna acum nu au dat dovadă de respectarea dispozițiilor constituționale, dar având în vedere că foarte puțini sunt cu pregătire juridică, iar ceilalți votează asa cum le dictează liderii de grup sau președinții partidelor din care provin atunci presupun că vor avea comandă sa voteze așa cum le spune președintele de patid sau liderul de grup'', a declarat Diana Şoşoacă.

Citiţi şi: Şoşoacă amenință că se va adresa CEDO: "Este prima oară în 31 de ani când i se întâmplă așa ceva unui senator"



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal