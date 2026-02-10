Șeful PSD Buzău îl atacă pe primarul Constantin Toma, după ce edilul l-a apărat pe Bolojan: "N-a fost votat să susțină austeritatea"

Șeful PSD Buzău (dreapta) îi cere primarului să nu-l mai apere pe premierul liberal. Sursă colaj foto: Hepta / Facebook / Romeo Lungu

Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, îl acuză pe primarul municipiului, Constantin Toma, că face politică în loc de administraţie şi că apără PNL şi pe premierul Ilie Bolojan, în timp ce atacă miniştrii PSD.

Într-o postare pe Facebook, Lungu spune că Toma s-a îndepărtat de funcția în care a fost ales de buzoieni.

"Consider că primarul Constantin Toma ar trebui să facă mai multă administraţie şi mai puţină politică”, afirmă liderul PSD Buzău, adăugând că cetăţenii nu au votat ”un politician care să devină, brusc, apărătorul austerităţii oarbe reprezentate de premierul Bolojan".

"Dezvoltarea nu se face tăind, bezmetic, cu toporul, se face construind proiecte pentru comunitate, atât din bani europeni, cât şi folosind fonduri de la buget", argumentează liderul PSD Buzău.

Șeful PSD îi cere primarului Toma să nu-l mai apere pe premier

Acesta mai susține că multe dintre realizările primarului Toma au fost posibile şi datorită sprijinului PSD.

Liderul social-democrat consideră că pozițiile publice ale edilului, în contrast cu linia PSD, sunt motivate de dorinţa de expunere mediatică.

"Este la modă să-ţi ataci colegii de partid pentru a câştiga vizibilitate la anumite televiziuni de ştiri", continuă Romeo Lungu, arătând că primarul municipiului își critică formațiunea, însă "stă alături de cei pe care îi critică, mulţumit că semnează contracte de finanţare de zeci de milioane de lei".

În acelaşi mesaj, Romeo Lungu îl îndeamnă pe edil să renunţe la susţinerea premierului liberal.

"Să-l lăsăm pe domnul Bolojan să se descurce singur în războiul politic intern din PNL. Sunt convins că buzoienii nu se înghesuie în fan-clubul Bolojan. Pentru ei este esenţial să simtă că primarul le apără lor interesele atunci când premierul vrea să taie bugetele locale", conchide preşedintele PSD Buzău.