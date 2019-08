Senator PSD: Dacă nu suntem de acord cu ieşitul în stradă şi cu vagabonţeala pe care o fac ei de ani de zile în România, ne fac comunişti

Senatorul Tit Liviu Brăiloiu a afirmat, vineri, la Constanţa, în cadrul unei intervenţii susţinute în cadrul Conferinţei judeţene de alegeri a PSD, că responsabilii din partid trebuie să găsească soluţii pentru contracararea propagandei duse pe reţelele de socializare de adversarii politici şi a efectului pe care-l are asupra tinerilor.



"Referitor la alegerile prezidenţiale, eu nu zic că nu trebuie să ne fie frică. Trebuie să ne fie frică de ziua de mâine. Şi vreau să faceţi un simplu exerciţiu de imaginaţie şi să vă gândiţi ce ar însemna o Românie cu Cioloş şi Barna şi atunci veţi vedea că trebuie să ne fie foarte frică de ziua de mâine, pentru că putem să rămânem fără pensii, fără bani de salarii, fără toate realizările pe care le-am făcut, fără programele naţionale de dezvoltare locală şi aşa mai departe", a spus Brăiloiu.



Senatorul Brăiloiu a explicat că în viziunea sa trebuie combătută activ tendinţa de identificare a PSD ca un partid de sorginte comunistă promovată în mediul online şi de reţelele de socializare de adversari politici şi împiedicarea Alianţei USR PLUS, pe care o vede ca pe o himeră politică, să acceadă la guvernare.



"Trebuie să deschidem ochii şi să înţelegem că aceste alegeri ne vor contura viitorul pentru patru ani de zile, în mod sigur. O altă problemă este o eventuală guvernare USR -PLUS, ăştia care mai sunt în România, nişte oameni care în realitate nu există, un fel de himere. Însă, pe reţelele de comunicare şi socializare, pentru că tineretul foloseşte foarte mult acele reţele, circulă această politică. Noi trebuie să găsim soluţia, foarte rapid, să combatem acest lucru. Asta înseamnă că cei care sunt responsabili de aceste acţiuni ar trebui să fie foarte atenţi în următoarele trei luni de zile. Să fim şi noi mai activi, mai prezenţi pe aceste reţele, şi mă refer aici la cei care sunteţi membri de partid şi aveţi legătură cu reţelele de învăţământ, pentru că tineretul nostru, la ora actuală, este îndoctrinat cu faptul că noi suntem comunişti. Dacă-i punem la treabă suntem comunişti. Dacă le mărim salariile, suntem comunişti. Dacă nu suntem de acord cu ieşitul în stradă şi cu vagabonţeala pe care o fac ei de ani de zile în România, suntem comunişti. Asta trebuie să le explicăm copiilor şi tinerilor care au împlinit vârste de 18 ani şi au drept de vot - că acel comunism nu înseamnă ceea ce li s-a spus lor. Ei nu l-au trăit şi nici nu l-au studiat. Este singurul argument pe care-l au cei care vor să ne combată în România. De aceea vă spun că este uşor să câştigăm aceste alegeri şi am convingerea că le vom câştiga şi vom trăi împreună mai liniştiţi în România", a conchis Liviu Brăiloiu.