Solicitarea ca România să ia parte la Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz a ajuns direct la Nicușor Dan. Miruță: „Pasul doi nu există”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, la Antena 3 CNN, că solicitarea către România de a lua parte la o Coaliție de țări dispuse să intervină pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, după încheierea conflictului, a ajuns direct la președintele Nicușor Dan. Miruță a spus că ulterior, acesta i-a prezentat președintelui exact cum poate contribui România la aceste potențiale operațiuni. Nu există însă planuri concrete privind Ormuz deocamdată, a adăugat ministrul Apărării: „Mai mult decât atât, pasul doi nu avem”.

Ministrul Apărării a explicat cum a ajuns România să adere la o Coaliție formată din cinci state europene și Japonia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.

„Lucrurile sunt foarte simple. Și în România e un efect indirect, cauza de ștrangularea comerțului cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz, noi nu ne alimentăm de acolo, dar e principiul vaselor comunicante, undeva lipsește, și atunci indirect se întâmplă și în România.

Și s-a pus problema: care e reacția țărilor, având în vedere consecințele economice indirecte ale ștrangulării traficului cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz? România, prin președintele Nicușor Dan, a spus că își declară disponibolitea de a lua parte, într-o Coaliție de mai multe țări, la acțiuni care după ce se termină conflictul militar să ducă la eliberarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Mai mult decât atât, pasul doi nu avem. Unele țări au spus nu răspund acum, unele au spus probabil nu vreau deloc”, a spus Miruță.

Întrebat dacă această solicitare a ajuns direct la președintele Nicușor Dan, Radu Miruță a răspuns: „La MApN nu a venit”. „Președintele României nu îmi dă mie notă de informare”, a continuat el când a fost întrebat despre conținutul exact al solicitării.

După ce președintele a decis că România nu „va sta deoparte”, ministrul Apărării a spus că i-a explicat șefului statului cum ar putea contribui România la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz.

„A fost o discuție cu MAE, care trebuia să răspundă birocratic, și am explicat cam care sunt posibilitățile tehnice”, a spus Miruță.

Radu Miruță i-a criticat pe cei care i-au reproșat că a afirmat că România ar putea trimite militari în Strâmtoarea Ormuz, după încheierea conflictului.

„Știu că asta de multe ori îmi atrage critici, generează titluri de știri controversate. Convingerea mea ca ministru al Apărării este că românii trebuie să fie informați. Simplul fapt că eu am enumare care sunt posibilitățile, o listă de potențiale lucruri pe care România le-ar putea face. (...) Am explicat tehnic ce ar putea pune România la dispoziție. O fi nevoie, n-o fi nevoie, poate au alte țări mai mult”, a precizat ministrul.

În ceea ce privește capacitățile țării noastre, Ministrul Apărării a spus că ale altor țări „sunt și mai slabe”.

„România la Marea Neagră ae două divizii de scafandrii de profesioniști. România a deprins niște lucruri având în vedere deminarea din Marea Negară pentru care și România e responsabilă. România are ofițeri de stat major care coordonează astfel de acțiuni pe care nu le poți coordona doar în teorie.

Nnu toate țările membre NATO au ieșire la mare, echipe de scafandri care și-au demonstrat niște capacități profesionale. Astfel de lucruri sunt printre cele pe care România le va putea pune pe masă. Dacă va fi nevoie de ele.

Dar e responsabil să te gândești atunci când președintele anunță că România nu stă deoparte să te gândești ca minostr al Apărării cam care sunt instrumentele”, a adăugat Miruță.

În ceea ce privește posibilitatea ca Iranul să atace baze americane de pe teritoriul țării noastre, Radu Miruță a spus că „în momentul acesta” nu există informații care să susțină un astfel de scenariu.

„Nu avem informații care să ateste asta în momentul acesta. Avem informații, dar informațiile pe care le avem nu indică asta.”

Urmărim în fiecare moment cum se desfășoară conflictul. Situația e una dinamică. Pe datele e care le avem nu există astfel de indicii. Declarațiile de acolo au fost pe situația politică și consecințe juridice. Nu a fost pronunțat cuvântul militar. Nu luăm în calcul o astfel de ipoteză acum”, a spus Miruță.

Totuși, Scutul de la Deveselu rămâne în alertă și are „cu certitudine” capacitatea de a intercepta rachtele cu rază lungă ale Iranului, a adăugat ministrul.

„Scutul de la Deveselu e în alertă, radarele din Româmia, din NATO, flancul estic merg în permanență. Monitorizăm ce se întâmplă. Din monitorizarea de până acum nu se conturează un astfel de risc. (...)Nu este intenție din partea iranului de a irita NATO ”, a spus Miruță la Antena 3 CNN.