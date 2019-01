Sondaj intern al PNL. Date surprinzătoare

Președintele PNL i-a chemat pe liderii partidului, în Modrogran, pentru a le prezenta datele sondajului de 300.000 de euro efectuat la comanda partidului. În sondaj au fost măsurați și potențialii candidați la alegerile europarlamentare, iar surprizele sunt uriașe.

Ludovic Orban și Klaus Iohannis l-ar vrea tras pe linie moartă pe Crin Antonescu, dar sursele stiripesurse.ro susțin că acesta a obținut un scor spectaculos în sondaje. Antonescu are un scor de 33%, mult peste scorul PNL, cel care în acest sondaj este dat la 27%.

O altă mare surpriză este Vasile Blaga, cel care ar avea 14%, conform surselor noastre, iar fosta sa colegă de președinție din timpul PNL-ului condus bicefal, Alina Gorghiu are 27%

Restul candidaților, în frunte cu Mircea Hava, Gheorghe Falcă, Cristian Bușoi, Marian Petrache sau Siefgried Mureșan au un scor cuprins între 3 și 5 procente. Scorul este unul foarte mic, raportat la potențialul partidului.

Ben Oni Ardelean, senator PNL, a vorbit despre aceste informații, duminică, la „Sinteza Zilei”.

”Pot să confirm doar în parte. Întâlnirea a existat, au fost prezentate o parte dintre datele sondajului. E adevărat, PNL are 27%, PSD are 30%. Singura personalitate despre care s-a discutat este Klaus Iohannis, care are un scor foarte mare” a spus parlamentarul PNL.