Sorin Grindeanu a vizitat Mormântul Sfânt și Zidul Plângerii din Ierusalim

Sorin Grindeanu. Foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, aflat în vizită oficială în Israel, a declarat miercuri că „grija pentru oameni este forma supremă de iubire faţă de Dumnezeu iar credinţa este adevăratul fundament al vieţii”. „Sunt doar câteva dintre gândurile cu care am plecat de la Mormântul Sfânt şi de la Zidul Plângerii”, a explicat Grindeanu, scrie Agerpres.



„Pace, înţelegere şi solidaritate. Sunt elementele cheie care unesc nu doar naţiuni, ci construiesc punţi între generaţii şi între confesiunile religioase. Sunt simbolurile, trăirile şi înţelepciunea pe care le transmit şi le transpun zilnic înalţi clerici, monahi şi reprezentanţi ai altor culte: Preafericirea Sa Teophilos III, Arhimandritul Ioan Meiu, superiorul Aşezămintelor Româneşti, şi lideri spirituali ai comunităţii mozaice. Credinţa este adevăratul fundament al vieţii, iar grija pentru oameni este forma supremă de iubire faţă de Dumnezeu. Sunt doar câteva dintre gândurile cu care am plecat de la Mormântul Sfânt şi de la Zidul Plângerii. Gândurile care m-au făcut să mă simt cu atât mai mândru despre cât de frumos se vorbeşte despre comunitatea românească din Israel şi, în egală măsură, despre biserica noastră ortodoxă”, a scris Grindeanu pe Facebook.





El a adăugat că românii sunt respectaţi la Ierusalim pentru că au ştiut să îşi apere credinţa şi au reuşit întotdeauna să construiască astfel de punţi: în comunităţi şi între comunităţi.



„Prin spirit neobosit, determinare şi curaj îmi doresc ca toţi românii să îşi construiască, împreună, un viitor mai bun, aşa cum îl merită”, a afirmat acesta.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, împreună cu o delegaţie, se află într-o vizită oficială în Israel. Marți, Grindeanu a avut și o întâlnire cu Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, după care a declarat că una dintre temele majore discutate a fost „dezvoltarea accelerată a relaţiilor economice dintre România şi Israel”.