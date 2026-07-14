Sorin Grindeanu: Această lege a salarizării care nemulţumeşte pe toată lumea nu o votăm

Proteste din cauza legii salarizării. Foto: Sanitas/Facebook

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că social-democraţii nu vor vota legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, care este jalon în PNRR. El argumentează, pe de o parte, că proiectul propus nemulţumeşte numeroase categorii profesionale, iar pe de altă parte că, deşi a cerut la Guvern proiectul, PSD nu l-a primit.

„Dacă această lege a salarizării care nemulţumeşte pe toată lumea, pe profesori, pe medici, pe cei din apărare şi ordine publică, din agricultură, toate categoriile, din administraţia locală, din administraţia centrală... Nu o votăm! În 5 mai am trimis o scrisoare către Guvern, către ministrul Pîslaru şi către Bolojan să ne trimită legile. Nici azi nu e trimisă această lege a salarizării, astăzi. Au pretenţia să o votez, dar nici nu au trimis-o”, a afirmat Sorin Grindeanu, la România Tv, luni seară.



El a susţinut că nu votează legi care nu sunt „transparente, bune pentru români”.