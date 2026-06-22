Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier, spune Paul Stănescu: „Am ajuns deja într-un infatilism politic”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, cere ieșirea partidului de la guvernare, în timp ce liderul interimar Sorin Grindeanu respinge ideea Foto: Agerpres

Paul Stănescu, fost secretar general al PSD, a declarat luni seară în Parlament că Sorin Grindeanu ar trebui să fie propus premier în cazul în care Guvernul Veștea pică la votul din această seară.

Întrebat ce părere are despre negocierile dintre PSD și AUR, Paul Stănescu a refuzat să comenteze: „Mă abțin”.

Acesta spune că următoarea propunere de premier a președintelui Nicușor Dan ar trebui să fie Sorin Grindeanu, „pentru că PSD a câștigat alegerile”; „E pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea el, altcineva, un prim-ministru”.

Întrebat de unde ar putea veni voturile pentru învestirea unui astfel de guvern, Paul Stănescu a făcut trimitere la declarațiile liderului PNL, Ilie Bolojan, despre variantele discutate cu președintele.

„Păi, a spus Bolojan. A spus două variante, am înțeles, la președinte. Una, dacă PSD își asumă primul ministru, votează. Dacă nu, să votăm noi coaliția PNL-USR-UDMR”, a continuat Paul Stănescu.

Fostul secretar general al PSD a insistat că, indiferent de formulă, România nu își mai permite să rămână fără un Executiv funcțional.

„Trebuie să trecem un guvern. Nu știu, ăsta va trece, nu va trece. Nu contează formula. România nu poate să își permită la această oră, din toate punctele de vedere, să nu aibă guvern. Am ajuns deja într-un infatilism politic, la mulți oameni se întâmplă lucrul ăsta”, a mai declarat Paul Stănescu de la PSD.